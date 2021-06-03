在囚首缺席六四　李卓人、何俊仁籲「用自己方法」點燭光悼念

撰文： 周禮希 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-03 20:34

支聯會主席李卓人因非法集結案被囚，32年來首次缺席六四悼念。李卓人的Facebook今早（3日）發文，指政府即使可禁制集會，亦不能禁制人們心中的哀傷，呼籲市民今年6月4日以自己的方法，在「被人看得見的地方」點起燭光，繼續悼念。

李卓人的帖文指，「六四」從未離開過，沒有成為過去，因為一日未得平反，傷痛仍然存在。他稱，「六四」現在也在香港發生，指港人正受各種管制和操縱，形容香港人與六四「從未如此接近」。

李卓人呼籲市民今年6月4日用自己的方法，「在窗邊、在路上、在街頭，總之在被人看得見的地方，一點燭光繼續悼念六四」。

何俊仁首缺席六四：希望大家無論在那裏 都用自己的方法點起燭光

支聯會副主席何俊仁在入獄前亦有講話，今日在支聯會Facebook上發布。他表示，在過去31年來，他每年都有參與六四燭光悼念集會，從未間斷，但今年因入獄所以第一次缺席，但他為了香港的自由及人權，絕無後悔。

何俊仁指，今次入獄對他來說，不是一個很大很沉重的打擊，因為他知道縱使付出了自由，但可為了更多人能享受、行使發聲的權利，而作出的一些少少的犧牲。他又說，在獄中會繼續讀書、沉思，繼續透過不同的方式來發言，可能在Facebook、可能寫信，最緊要表示與大家繼續是心連心、手連手，不會放棄，繼續持有希望，對香港、對民族和國家有希望，一定會有前途及機會。

何俊仁說，縱使今年是極之惡劣的環境，可能很多人要考慮到不要作不必要的犧牲，所以會有一些策略上的調整，這個大家是理解，但最緊要大家的心還在一起，繼續一齊抗爭下去，相信公義最後必勝。他希望在六四晚上，大家無論在那裏，都用自己的方法點起燭光，可以是一支實體的蠟燭，可以是手機的燈光，雖然他在獄中甚麼也沒有，但心中都有一支燭光，一齊悼念六四的死難者，一齊為未來自由的中國、民主的中國、自由的香港，相信民主最終是會戰勝歸來。