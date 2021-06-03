六四32．專訪｜國安法下續傳承六四　林洋鋐：傳承真相責任更大

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-03 12:09

2017年6月4日，林洋鋐站在維園燭光晚會的大台，聲嘶力竭地訴說他當年在天安門廣場的親身經歷，內地學生冒死護送他離開人民英雄紀念碑、三輪車伯伯護送他到機場等章節，淚水混和在維園燭海之中。4年過去，香港政治環境天翻地覆，《國安法》去年在港實施、政府以疫情為由再禁六四集會，維園燭光不復再，如何在新時代傳承六四，成為公民社會探討的一大議題。 林洋鋐接受《香港01》訪問時明言，對本港政治前景非常悲觀，認為最惡劣的情況還未到，但即使如此，傳承六四真相的責任反而變得更大，「關鍵係如果大家覺得六四嘅價值好重要，每個人就要默默去做（傳承） ，遲下如果（公開）唔講得，我哋咪私底下講囉，所謂『地上本來沒有路』，就係咁嚟…...微微細細、聚沙成塔咁慢慢做。」

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數百學生絕食最震撼 難忘內地學生捨命相救

1989年，當時只有22歲的林洋鋐擔任學聯代表會主席，他在5月13日抵達北京，到達天安門廣場一刻，數百名學生無限期絕食的情景，「令我最震撼嘅係，當時北京學生本身就係天之驕子，只要不作聲，就係社會既得利益者，前途、榮華富貴乜都有，但佢哋唔單止押上前途，仲押上生命…...呢個係愛國運動，如果唔係基於對國家嘅深愛，係唔會犧性自己前途同生命，幾百個人一齊無限期絕食，當時係好深刻。」

「呢個係一個好痛苦嘅經歷」，林洋鋐以這句話形容當年在北京經歷的一切。6月4日凌晨2時，他親手救起一名被槍擊的工人，這名中槍的工人軟作一團，鮮血從背部像水柱般流出，他把這名工人抬到天安門廣場北面，此時才真正意識到軍隊入城。

隨後他與其他學生撤出天安門，回到人民英雄紀念碑，他憶述當時是凌晨4時40分，廣場的燈已熄滅，五至六名穿上迷彩服的解放軍土兵衝過來，當時他坐在紀念碑的頂層，距離他只有4、5米，「佢哋拎住衝鋒槍，我一定必死無疑，當時亦嚟唔切反應」。此時，林洋鋐身邊的5至6名內地同學，用身體緊密地把他圍著，推他離開人民記念碑，一邊走一邊哭著說：「小強，你們香港人為我們做的已經夠多了，你們要活着回去，把這一切告訴全世界。」

2017年6月4日，林洋鋐站在維園燭光晚會的大台，聲嘶力竭地訴說他當年在天安門廣場的親身經歷。（資料圖片/黃永俊攝）

毋忘內地學生託付 每次說起也痛苦

這句話銘記在林洋鋐的心中，32年來，林洋鋐依舊對所有六四訪問、講座邀請來者不拒，即使工作有多忙碌，亦會抽空受訪，重新講述當年在天安門廣場的親身經歷，即使重覆講過無數次，但記憶依然痛苦，「頭先我講清場嗰一剎那，我已經講過無數次，但記起都好痛苦…...痛苦在於北京民眾為咗自己嘅理想、保護學生而犧牲，當時佢哋即使幾憤怒，但都只有呢個咁卑微嘅要求，就係要我幫佢哋保存真相。對我嚟講，係一個好重要嘅使命，三輪車伯伯用生命保護我去機場，目的就係希望我哋將真相保存。」

從北京返港後，林洋鋐意志消沉，不願見任何人，不想看新聞，每天在學聯睡到下午兩、三點，找不到人生目標，有一段時間曾懷疑自己患上抑鬱，如今每次談起當年的經歷，自言感性的他也不時哽咽，即使傷痛、揪心，他仍銘記着每一名在北京看過的面容，「我銘記用自己方式抗爭、犧牲嘅人，任何時候我都可以記起佢哋嘅面容、犧牲，感受到佢哋嘅痛苦。」

林洋鋐日前接受《香港01》訪問，明言對本港政治前景感到非常悲觀，更認為最惡劣的情況還未到。（盧翊銘攝）

籲不同人在各自崗位 「有智慧地默默地去做」

《國安法》去年6月在港實施，政治空間萎縮，警方再次以疫情為由禁止六四燭光晚會舉行，支聯會本欲於六四紀念館舉辦「流水式」悼念儀式，食環署日前上門「查牌」，指場地涉違反娛樂場所牌照規定；支聯會的五大綱領亦被指違反《國安法》，今年「六四」變得更為敏感。

在政治低氣壓下，如何把六四繼續承傳下去？林洋鋐憶述，九十年代出席燭光晚會的人數逐年遞減，九十年代中只有五至七萬人參與，笑言：「得返我哋呢啲大叔坐喺台下」；到2009年，參與燭光晚會的人數慢慢增加，當中很多年輕人，不少「廿歲未出頭」，林洋鋐認為正正因為他們年復一年，不斷作出歷史見證，成功把六四傳承到一代又一代，「我哋年復一年、唔怕有幾辛苦、唔計有幾多人聽，我哋都去做歷史見證，好多律師、教師、社工、記者做好多工作，我哋唔好低估傳承歷史真相嘅重要性，好多人都喺自己嘅崗位，有智慧地默默地去做。」

林洋鋐坦言，在《國安法》下的香港，不同人也會不同考慮，他亦會考慮到自己有家室，但強調即使政治空間變小，他仍會如常承傳六四。（盧翊銘攝）

悼念地方非最重要 關鍵是保留事實

林洋鋐坦言，在《國安法》下的香港，不同人有不同考慮，他亦會考慮到自己有家室，但強調即使政治空間變小，他仍會如常傳承六四。他認為倘若六四燭光晚會日後不能再辦，必然對六四傳承工作有影響，但認為眾人應秉持「做到幾多就繼續做」的心態，繼續把工作做好，「一定有影響，香港嘅情況未差到好似捷克（布拉格之春）、台灣二二八事件，人哋都可以做到（承傳真相），我哋唔會做唔到。係咪難啲做到？會！（教協）張銳輝都話唔敢上堂講，支聯會都話唔搞（晚會），空間細咗唔代表唔做，做到幾多就繼續做，起碼我依家仲可以同你講，仲可以同朋友講，開seminar講都仲得！」

他認為，市民不一定要到維園悼念，認為在哪裡悼念不是關鍵，關鍵是能夠達致保留事實、傳承八九民運價值的目的。

林洋鋐指，縱然政治環境每況愈下，傳承六四真相的責任就變得更大，因對前景悲觀與是否繼續傳承是兩回事，過去亦不是因為對前景感到樂觀而堅持，「關鍵係如果大家覺得六四嘅價值好重要，每個人就要默默去做（傳承） ，遲下如果（公開）唔講得，我哋咪私底下講囉，所謂『地上本來沒有路』，就係咁嚟…微微細細、聚沙成塔咁慢慢做」。

林洋鋐接受《香港01》訪問，談及當年在北京天安門的經歷，及對如何承傳六四的看法。（盧翊銘攝）

本土、「老鬼」大和解 兩代人因政局「此消彼長」

本土派於雨傘運動前後崛起，曾批評支聯會六四集會」行禮如儀」，指國內所發生過的事與他們無關，又認為香港未有民主普選，談何「建設民主中國」，本土派與傳統泛民水火不容，甚至曾有本土派人士到燭光晚會搶咪「拆大台」。可是，隨著兩年前反修例運動爆發，不少昔日反對支聯會「五大綱領」的年青人亦認為，悼念六四是有必要的，認為在當前的政治環境下，是時候放下過往世代和派系間的分歧。

對於這個年代「和解」，林洋鋐認為，年老一代與年輕人拉近是緣於此消彼長，指年青一代正經歷一個「全方面打壓」時代，「多咗明白當年受壓迫嘅北京民眾，唔再以一個『關我鬼事』嘅態度去睇六四，令兩代人睇同一件事嘅角度貼近咗」。他慨嘆，數年前本土派能夠批評他們這些「老人家」行禮如儀，正正反映當時政治環境十分寬容，今天兩代人走近，正正反映「打壓鋪天蓋地」，令所有人只能瑟縮一起。

每年6月3日晚上8時，林洋鋐會與戰友陳清華到中聯辦外悼念六四死難者。在《國安法》實施後的首個六四，他表明會如常到場悼念，如有被捕風險，他便會離開，「今年應該要去掛，只係悼念死難嘅人，悼念唔駛拉掛？如果佢話要拉，我哋咪走囉，國家咁強大，係咪三、兩人悼念死難者都容不下？」