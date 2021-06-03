維港巨星匯風波主角　盧維思自爆有意選立法會　指林鄭不應連任

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-03 15:15

立法會早前通過改革選舉制度草案，立法會換屆選舉將於今年12月舉行，有「米老鼠」之稱的前投資推廣署署長、英裔港人盧維思（Michael Rowse），今日（3日）表明有意參選，稱希望為保守、中間陣營發聲，又透露曾與全國政協副主席梁振英、民主黨主席羅健熙等各界人士見面。 因籌辦2003年「維港巨星匯」而為人熟悉的盧維思指，今日仍可向外資繼續推銷香港，只是相信外國投資者會因對港府沒信心而有困難，但強調外資本身有在國內做生意，不會擔心國安法令外資卻步，因他們只在乎效率及清晰法規，認為香港仍是進入內地的好基地、內地進軍國際的地方。

盧維思接受劉慧卿網台節目訪問時透露，正在探討參選立法會的可能性。（直播影片截圖）

若收「紅燈」立即放棄參選

盧維思接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問時透露，正在探討參選立法會的可能性，指自己見過羅健熙，對他印象不錯。劉慧卿隨即問他有沒有見過內地官員？盧聽後笑言「看你怎看梁振英」。他說，如果在探索過程收到「紅燈」就會立即放棄，不浪費時間，但暫時未有「紅燈」，仍在考慮中。

盧維思稱，香港需要有人為保守、中間的人發聲，指自己當然不想跟隨民主派入獄，但香港需要他們的聲音，自己不會與泛民打對台。他說如有人比他好，他大可不選，惟現時不少泛民沒有考慮參選，連捐款者亦都叫他們不要參選。

盧維思由港英時期過渡至特區政府，曾任旅遊事務專員及投資推廣署署長等職位。（facebook圖片）

批公民黨求美制裁「大蠢材」

盧維思由港英過渡至特區政府，曾任旅遊事務專員，與迪士尼公司就樂園來港談判，後來擔任投資推廣署署長，曾因2003年沙士後統籌花公帑逾億元的「維港巨星匯」失敗，事後被政府紀律聆訊，裁定失職；盧維思其後申請司法覆核，更在審訊時揭發唐英年曾在內部會議中認為事件無人失職，最終成功推翻聆訊結果。

對於今次選舉改制，他不認為有進步，只是「重新來過」，「回到回歸前十年的程度」，又提到今次改制，令民主黨2010年入中聯辦談判所爭取到的政制發展完全白費。劉慧卿聞言回應，指當時民主黨做錯的事，是在被攻擊時沒有好好作回應，形容攻擊者是「有權勢的人」派來，不希望該黨日後取得更多議席。

盧維思之後又不點名公民黨去信美國要求制裁國家，認為他們是大蠢材（Big idiot），質疑他們到底有何政治思維，才會叫別國制裁自己的國家。

指特首應找新面孔 林鄭CY不應選

盧維思在節目上憶述，自己1972年來港，認為香港一直有兩件事要記住：一、要對中國經濟有用；二、不能作為外國的間諜基地。他指這些是很早期的判斷，至今未改。

至於本港管治問題，盧維思認為最大問題是回歸後沒有學懂如何與北京相處。他認為，首任特首董建華起初只是在有限角色展示「一國兩制」，之後嘗試處理民生問題；曾蔭權有做錯亦有做對，但形容林鄭只是「管理人員」，不是政客，反之曾蔭權算是政客，梁振英亦是，只是不明白他為何希望連任。盧維思認為下任特首需要新面孔，林鄭或梁振英不應再選，而新人選應找一個懂得處理中央政府的人。

對於今年六四集會無法舉行，盧維思稱相當可惜，形容六四對全球華人而言都是慘劇，但認為政府以防疫為由拒絕集會合理，因有一定傳播風險，疫情過後理應恢復。

信仍有一國兩制 批問責制失效

盧維思批評政府目前明顯失敗，在疫情下無法令人接種疫苗，除了因為正常擔憂，更因為市民完全不信任政府。他又反問接種疫苗為何需要那麼多誘因，只要在旅行之類合理地要求接種，就有很多可以做，認為只是政府現在自然沒有自信。他又提到，過去問責制曾有實質作用，例如前保安局局長葉劉淑儀、前財政司司長梁錦松都曾問責下台，但現時似乎無人需要負起任何責任。

在今日的政局下，盧維思認為本港仍有一國兩制，指身在香港仍可用Whatsapp、Google，又提到在內地無法連接香港電台，推斷因為雙語對內地而言「很恐怖」而被封，又知道香港警方不會突然衝入來錄影現場等。