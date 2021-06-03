梁振英批港府土地房屋政策被指「干政」　張志剛：面對批評應講理

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-03 18:45

特首之戰雖然明年才開打，但各路人馬近月已經打起筆戰。有傳媒專欄早前引述消息人士稱，行政長官林鄭月娥不滿前任特首「干政」，指不滿全國政協副主席董建華創立的團結香港基金，以及另一全國政協副主席梁振英，批評政府的土地房屋政策。 有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛今日（3日）撰文，反駁「干政」的說法，又指面對批評應該「講理」。

張志剛指奧巴馬也有批評特朗普政府政策

《星島日報》早前的專欄文章引述消息稱，「林鄭一直認為前任特首不應『干政』」，又說不只是梁振英，另一位全國政協副主席董建華，由於他有份創立的團結香港基金批評政府土地房屋政策，因此林鄭「都頗為不悅」。

張志剛今日在《明報》撰文，反駁「干政」的說法。張志剛表示，世界各地都有前任領導人評論現任政府政策，例如美國前總統奧巴馬就曾批評特朗普政府退出《巴黎協定》。

董建華曾支持林鄭參選 「算不算是干政？」

至於落任行政長官能否參與政治，張志剛說《基本法》沒有說明，但同時指出董建華在2017年曾支持林鄭月娥競選特首，反問「那算不算參與政治？算不算是『干政』？」

張志剛認為，「干政」之說是視「個人喜惡」而定，「情深一抱，全力相挺，那就『干政』得好！後來到批評房屋政策，那就變成疏遠。」

指董梁二人眼見當下房屋情況「能無所感？」

梁振英和團結香港基金，均是批評政府的土地房屋政策。張志剛說，董建華曾提出「八萬五」房屋政策，梁振英則「為『盲搶地』而花盡心力」，認為兩人「眼見當下的房屋現況，能無所感？能無所言？」張志剛進一步說，面對問題堅持「講理」，如果梁振英、團結香港基金土地政策研究、高級副總裁黃元山提出的建議和批評，如有問題「大可通過『講理』解決」。

曾鈺成：指指點點感覺不好 張：收口有用嗎？

民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成，早前在《灼見名家》訪問時指，梁營近期狠批林鄭政府施政「感覺唔太好」，又指梁營連番對政府施政「指指點點」，將增加施政難度，反問「中央是否想看到這個局面？」

張志剛對曾鈺成說法「感到相當詫異」，稱「過去十多廿年，曾先生對歷屆政府，『指指點點』還算少？」又指「如果連最基本的居住問題都愈搞愈差，你就是叫團結香港基金收口，叫梁振英收口，叫黃元山收口，叫張志剛收口，有用嗎？」