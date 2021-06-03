倡規管網媒打擊假資訊　青研香港：不會削言論自由

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-03 23:25

港府擬研究立法打擊假新聞，青研香港今（3日）發布「網絡媒體及社交網站言論生態」調查結果，當中逾六成受訪者網絡媒體上的假資訊很多。青研建議政府研究要求全部網媒進行註冊；立法要求註冊社交網站帳號需提交真實個人資料，以及賦權特區政府主要官員，要求社交網站營運方在可能是假消息的帖文上加注警語、浮水印或命令其關閉頁面等。 青研香港發言人周元谷強調，有關建議不會削弱香港言論自由，反而會提升香港傳媒的專業水平。

青研香港發布「網絡媒體及社交網站言論生態」調查結果。（周皓宜攝）

青研香港在5月23日至6月1日期間進行網上問卷調查，收到837份有效回應，當中有64.2%受訪者認為網絡媒體上的假資訊很多；63.7%受訪者認為社交網站的假資訊很多；64.4%受訪者表示因網絡媒體及社交網站存在濫用言論自由以散播假資訊的風氣。

青研香港顧問、民建聯立法會議員陳恒鑌表示，互聯網的高速傳播力令假資訊的「殺傷力」倍增，例如「新屋嶺強姦」、「爆眼女」等假資訊在社交媒體瘋傳，煽動起仇警情緒；「基因送中」、「監控行蹤」、「疫苗打死人」等謠言也大大影響了香港的抗疫工作，建議參考新加坡、法國等地的法例，立法規管惡意發布假資訊的行為。

倡政府可要求營運商在貼文加注警語

青研建議政府完善規管社交網站的法例，包括立法要求註冊社交網站帳號需提交真實個人資料；規定社交網站營運商為其用戶發表的違法內容承擔一定的法律責任；賦權特區政府主要官員，可要求營運商在政府認為或屬假消息的貼文上加注警語、浮水印或命令其關閉頁面等。

青研又建議立法制訂更嚴謹的網媒註冊制度，要求全部網媒進行註冊，如拒絕註冊將不能以「傳媒」和「記者」身份行事。

周元谷表示，青研提出的建議不會削弱言論自由，打擊假資訊與言論自由沒有牴觸，認為反而能提升本港傳媒的專業水平。他指出，若傳媒誤傳假資訊，只要在發現有問題後更正，或標明有關資訊或有問題便可以。