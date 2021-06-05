邱騰華：重啓跨境旅遊助經濟復蘇　已準備好合作推動

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 23:15

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（5日）晚上出席2021年亞太經合組織貿易部長視像會議，談及亞太經合組織如何就戰勝2019冠狀病毒病疫情和它所引發的經濟危機這場雙重戰役作出貢獻。 邱騰華會上強調，重啓跨境旅遊是支持經濟復蘇，及為旅遊業等受疫情重創行業重新注入活力的重要舉措。作為區內孕育創新意念的組織，亞太經合組織有責任推動對話和鼓勵政策協調。他補充，香港準備好與其他成員經濟體合作，在平衡公共衞生考慮的同時推動相關措施。

邱騰華在會上指出貿易對疫情危機的價值和貢獻，例如能確保疫苗和相關物資有效流通和分配，並表示香港全力支持亞太經合組織，就新冠肺炎疫苗供應鏈，及促進抗疫必需品流通的服務貿易所發表的聲明。

籲協助商界把握數碼貿易的機遇

另外，由於數碼轉型是疫後復蘇的先決條件，邱騰華呼籲成員經濟體善用數碼化以推行結構性改革和降低營商成本。他認為，亞太經合組織應致力收窄數碼鴻溝，支援商界應對此結構性轉變，並把握數碼貿易帶來的機遇。

在自由開放貿易方面，邱騰華促請成員經濟體支持以規則為本的多邊貿易制度和深化區域經濟融合，以至最終能實現亞太自由貿易區。他指出優質的區域自由貿易協定，可帶來實質經濟利益，並強化區內經濟的根基。

邱騰華補充，感謝《區域全面經濟伙伴關係協定》成員經濟體就香港提出加入《協定》作出正面回應，香港期待盡早加入《協定》展開正式對話。

在出席貿易部長會議前，邱騰華亦於昨晚聯同其他貿易部長出席亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話，就區域經濟融合、應付疫情採取的經濟措施，以及如何增強成員經濟體應對未來衝擊的抗逆力，聽取商界意見。