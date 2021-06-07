立法會直升機「高空」考察新界北發展區　誰拒參與？｜政壇諸事町

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-07 21:48

立法會發展事務委員會早前因天氣不穩定，將新界北新發展區考察延期至本月22日，屆時一眾議員將乘坐直升機，以高空視察新界北發展區的地形。委員會將報名通告發送給立法會全體議員，換言之，所有議員都可以報名坐直升機。 是次考察安排由發展局提出，起初讓議員投票選擇高空視察，或者乘車陸路視察，最後選擇高空視察方案的議員為多。發展事務委員會主席盧偉國表示，自己一定會參與考察，又引述發展局分析指，以鳥瞰的方式能更清楚看到發展區的整體佈局，委員示意時亦大多希望透過直升機高空視察，期望議員考察後有助日後議政。 熱血公民鄭松泰指，自己選擇了乘車考察方案，但被委員會告之，只有他一人選擇地面考察，故最終委員會決定以乘坐直升機方式考察，他認為有關方案「太權貴」，故決定不參與。民建聯梁志祥亦不參與考察，他解釋自己公務繁忙，加上本身已十分熟悉附近一帶，無必要參與考察，又笑言「唔啦，坐飛機嚇死呀」。

根據立法會文件指，因應政府當局建議，並經事務委員會主席盧偉國同意，上述考察活動將改為本月22日上午10時至中午12時半舉行，屆時將乘坐直升機從高空視察的形式進行考察，實際時間視參加的議員人數而定。委員會呼籲議員於周四(10日)正午或之前，透過示明加入委員會及出席會議和其他活動網上系統表明會否出席，以方便就活動作出籌備安排。

發展事務委員會上月10日召開會議，會上就「新界北發展」項目討論，盧偉國當時表示會安排事務委員會實地考察，讓委員加深了解新界北新發展區的現況，發展局隨後經主席同意，安排事務委員會視察新界北3個新發展區，即新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡物流走廊，只是最後因天氣問題延期。盧偉國透露，之前一次報名有十多至20名議員已報名參加，只是今次改期需要重新報名，故考察仍未算落實。

「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」的位置圖。（立法會文件）

發展局指直升機能以較寬廣角度視察 鄭松泰堅持實地考察

至於為何會由直升機視察呢？原來政府當局本身建議考察可以選擇以直升機在高空上空飛行的考察，與及陸路乘車考察。根據政府分析，直升機的話能夠以較寬廣的角度視察新界北新發展區及附近一帶的情況，整個行程約1小時15分鐘，包括飛行時間約35分鐘，以及飛行安全準備、考察講解，及由政府飛行服務隊灣仔停機坪出發及解散所需的時間。根據原來的安排，視乎參與人數，上空考察最多可分4組，每組約10名議員，分時段出發；至於若乘車的話，當局表示，考慮到新界北新發展區佔地千多公頃，以及天氣關係，主要會在車上沿路視察車外環境，整個行程則需要花約4小時。

委員會安排委員及其他議員透過網上系統表明會否出席是次活動，以及揀選屬意的考察模式，最終大部分議員決定以直升機高空視察。鄭松泰透露，自己獲立法會方面告之，眾多報名議員之中，只有他一人選擇了乘車考察，故最終採用了直升機方案，他亦因而拒絕參加。他指，得知考察地點有農業園等項目，理應逐個地點前往考察，亦覺得乘坐直升機有如權貴，所以決定不參加。

發展局：費用由政府支付

發展局回應查詢時表示，經諮詢委員會意見，為了讓議員在高空考察以便以較寬廣的角度視察新界北新發展區及附近一帶狀況，發展局透過政府飛行服務隊為議員安排直升機視察，相關直升機視察連同飛行安全準備、上空飛行及考察講解的整個行程約1小時15 分鐘，是次直升機視察服務的相關費用由政府支付。

林鄭曾搭直升機鳥瞰香港

2018年1月，特首林鄭月娥在「土地大辯論」展開前，曾與發展局局長黃偉綸、規劃署署長李啟榮乘搭直升機鳥瞰香港，更稱「得到一啲靈感」，後來就發展了「明日大嶼」計劃。