民主黨籌款超額完成　袁海文料可撐至明年底　多捐款者籲勿參選

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-07 19:40

面對嚴重財赤的民主黨，今年4月開始售賣獎券籌款，原本籌款目標為400萬元，但據黨內人士指，今次獎券籌款反應熱烈，不少市民願意慷慨解囊，料至少籌得900萬元。 民主黨籌款委員會主席、深水埗區議員袁海文今天（7日）指，該黨僅花一個月便已達標，實體籌款數字仍在核算當中。他指在籌款過程中聽到不少市民的意見，當中不少支持者籲民主黨不要參選，亦有不少「藍營」支持者表明不滿政府施政，遂捐款予民主黨。

研賣紀念品開拓收入來源

隨著民主派總辭、多名前立法會議員因初選案被還押，加上因疫情和政治形勢未能舉辦籌款晚宴，民主黨面臨沉重財政壓力，在剛過去的財政年度更錄得逾千萬元財赤。民主黨於4月7日至本月1日售賣獎券籌款，反應踴躍，有民主黨中人透露，至少已籌得900萬元。

袁海文接受查詢時表示，該黨僅花一個月便已籌得400萬元，實體籌款數字仍在核算當中，連同早前出售一項位於荔枝角的物業，料金額足以應付民主黨運作至明年底，包括日常開支及法律支援開支等。

袁海文透露，該黨正思考其他方式開拓收入來源，包括售賣紀念品，但詳情內容則仍在商討之中。

民主黨籌款委主席袁海文指，該黨僅花一個月便已達標。（資料圖片）

稱有「藍營」人士買獎券

袁海文又指，在籌款過程中聽到不少市民的意見，不少支持者認為目前政局已無意義，民主黨不應再參選。他又指，亦有一些「藍營」支持者捐款予民主黨，「有藍絲話自己支持社會穩定，但覺得政府用《國安法》亂檢控人太離譜，所以都買一百蚊獎券支持民主黨。」