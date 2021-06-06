張炳良：新選制下泛民仍有生存空間　民主黨應思考是否永不參選

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-06 12:22

北京主動出手改革香港選舉制度，教育大學公共行政學研究教授、前運輸及房屋局局長張炳良表示，「忠誠反對派」只是代表願意接受體制的反對派，不代表事事贊成中央或特區政府。他認為，改制後泛民仍有生存空間，因為政府始終要想方法吸納民情，泛民進入制度對政府而言更是好事，否則或會再走到街頭。 至於民主黨是否應該參選，曾是民主黨成員的張炳良指，泛民不少派別已表示不參選，民主黨在黨內、黨外都有很大壓力，不排除最終不參選。不過他認為，民主黨作為香港歷史較長的政黨，應思考一旦不選，是今次不選，還是日後一直不參選？如果不參選，為何要組黨？

張炳良：新加坡亦重視反對意見

張炳良在商台節目《政好星期天》受訪指，泛民在新選舉制度下仍有生存空間，因為從社會動態的角度考慮，社會一定要有所表達，「即使沒有選舉制度的政府，都要想方法吸納民情」。他指，本港大概六成人支持非建制派，當中相當比例認同傳統泛民黨派，而有泛民進入議會對政府而言都是好事。

張炳良認為，如何處理異見是很大挑戰，因為政策永不可能人人支持，他以新加坡為例，指開國領導人李光耀為了保障其人民行動黨長期執政，需要長期檢視每次選舉有何失利之處，當沒有反對黨時更要委任非該黨的人，作一定制衡；現任總理李顯龍更安排了官方反對黨，強調他們不會忽略反對意見。

自從改制的框架出現後，社會不少聲音形容日後加入的反對派，只能是「忠誠反對派」。張炳良認為，「忠誠」應只是代表接受體制，在「愛國者原則」下接受即可，認為不需要就「忠誠」兩字演繹太多。

選委會議員如何牽制行政機關屬未知數

至於立法會加入40席選委會界別，張炳良認為，未必會造成「一言堂」，料這些新人未來反映甚麼利益、如何牽制行政機關仍是未知數。他解釋，「愛國者治港」是中央推動選舉改制堅持的原則，但認為這不是透過選舉辦法執行，而是資格審查的部分，故立法會選委會界別的組成應有其他考慮。

全世界公務員都因循 不應把問題歸因公僕

近期建制派不時批評公務員體制，張炳良說，不會太簡單地想問題，指全世界的公務員處事亦是如此，即使在民主制度下選出的班子領導下面，亦需要公務員執行秩序，達致「有一定秩序、一定前進」，認為公務員制度本身相當因循，要看到它有一定限制，但不應把所有問題都歸因公務員。

他又提到，當自己身為局長時，會思考自己憑甚麼成為局長，而上班首日就指出自己只問兩個問題，「why（為何）」及「why not（何不）」，只要他被說服就會按着建議處理。他強調局長與公務員間有爭議不是問題，沒有爭議可能才是問題，視乎大家有沒有互相欣賞，處事是否為社會公益。

有市民在維園足球場前被警員包圍。（資料圖片）

不認為有法例禁悼念六四 信推動民主中國沒違法

另外，日前六四維園燭光集會被禁止，張炳良認為看不到法例不准悼念六四，「當然政治上，中央可能有官員認為過了那麼多年應該放下，但今次限聚指的是防疫」。不過他指，支聯會五大綱的「結束一黨專政」，似乎是假設現時有「一黨專政」，但實際上中共現時並非如此，所以2018年時任中聯辦主任王志民亦稱之為「偽命題」。他相信，如果只是推動「民主中國」沒有違法，但稱這只是他個人意見。