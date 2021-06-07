港台《脈搏》問世衛台灣會籍　建制狙擊投訴　通訊局裁定理據不足

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-07 19:16

去年港台英文節目《脈搏》（The Pulse）中，記者唐若韞訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及會否重新考慮台灣的世衛成員資格，引起軒然風波，內地官媒及建制派接連狙擊港台。 通訊事務管理局今日（7日）裁定，接獲的相關投訴理據不足，因此無須向港台採進一步行動。通訊局指，共接獲210宗關於電視節目的投訴，主要涉及說法偏頗、歪曲艾爾沃德的言論、做法具顛覆性、違反《香港電台約章》等。通訊局認為，節目反映多個觀點，無證據顯示對艾爾沃德不公平或聲譽受損。 港台發言人表示，該節目雖沒違反相關《電視通用業務守則》，但理解到節目中就世衛成員議題上的表達方式引起強烈公眾關注，港台已「汲取經驗」，並確保港台製作人員亦對「一個中國」原則有清楚和正確理解。

邱騰華曾指違「一個中國」原則

記者唐若韞去年在《脈搏》以視像方式訪問艾爾沃德，問及會否重新考慮台灣的世衛會籍格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut線」，當記者接通後重新提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。商務及經濟發展局局長邱騰華當時指，該集節目有違「一個中國」的原則。

通訊局：節目反映多個觀點 沒證據顯示對艾爾沃德不公平

通訊局表示，參考個案相關資料，包括投訴的細節及港台的陳述後，認為節目播放片段以反映多個觀點，因此應不會被視為違反《電視節目守則》的持平規定。

至於訪問艾爾沃德的環節中，考慮到訪問的表達方式，通訊中斷後再連線時訪問重點已改變，加上港台已確認訪問中的問答與錄影內容完全相同，並無補拍或剪輯以致艾爾沃德的意見被歪曲或曲解，故沒證據顯示節目對艾爾沃德不公平或令聲譽受損。

通訊局認為，節目反映多個觀點，亦沒證據顯示對艾爾沃德不公平或聲譽受損。

至於其他涉及訪問問題選擇、記者專業水平、違反《香港電台約章》、 煽動他人對國家和世衞產生反感等，通訊局指，有關事宜不受《電視節目守則》規管，因此不屬通訊局的管轄範圍。

今年4月，涉事的記者唐若韞已向港台提交辭職信。