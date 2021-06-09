區議員六四橫額被即日清拆　趙恩來促澄清　劉國勳稱不應宣傳政治

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-09 11:57

上周五為六四事件32周年，除了維園的燭光悼念晚會被禁，有民主派區議員的六四橫額亦即日被政府清拆，而當日派發蠟燭及在網上提及六四的區議員，亦收到政府發出警告信。 荃灣區議員趙恩來今（9日）表示，他在6月4日早上掛了「毋忘六四」4字的橫額，並無呼籲悼念，但下午已被當局派員拆除，稍後更收到通知該橫額位置已被取消，指他破壞社區和諧。他認為當局行事快速，「整件事與過去做法不同」，促當局澄清有何問題。 立法會區議會（第一）議員劉國勳則指，過去亦有類似清拆做法，例如沒有編號、編號有錯等橫額都有機會先被清拆，再通知區議員，強調每個區議會做法不同，又指橫額應用作宣傳民生事項，而非政治宣傳。

趙恩來在facebook上載當局指稱他有問題的內容附件。（趙恩來facebook圖片）

趙恩來：過去多年展示六四橫額都相安無事 今年有別以往處理手法

趙恩來在港台節目《千禧年代》上指，6月4日早上在荃景圍掛上3幅寫有「毋忘六四」橫額，被地政總署即日下午派人清拆。他指，以往區議員橫額的違規個案，一般約半個月左右才會處理，並且會先要求區議員自行糾正。他強調，區議員過去多年展示六四橫額都相安無事，過去更有立法會議員借出橫額位置，又指自己翻查後發現相關規則並無改變，促當局澄清有何問題。

另外，民政事務總署六四當日指接獲投訴，稱有區議員派發物資及發表宣傳，鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會，因而發信提醒區議員遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，如證明區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關酬津及辦事處營運費用將不獲發還，區議員亦可能因違反法例負上刑責。

趙恩來回應指，自己只是在社交媒體發文「燭光不滅」及宣傳派發蠟燭，強調並無就活動申領政府資助，派發蠟燭地點亦不在議員辦事處，他認同活動與區議會事務無關，故他沒有以區議員名義行事。至於《操守指引》方面，趙恩來指自己向曾任民政專員的高級公務員查詢，得知「指引是為了避免區議員與黑社會合照，貼在麻雀館」之類的行為。

民建聯劉國勳指，橫額位置不是用於政治宣傳，指以往有宣傳「黑暴」的情況，認同當局收緊要求。。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

劉國勳：橫額位置不應作政治宣傳

對於地政總署指相關橫額不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》的「促進公眾關注或地區行政事務」，立法會區議會（第一）議員劉國勳表示，區議會多關注地區民生事務，如環境改善工程等，認為如果當局有此判斷亦不無道理。他又指，橫額位置不是用於政治宣傳，指以往有宣傳「黑暴」的情況，認同當局收緊要求。

政府當局曾指，當橫額有不符規定時，會通知獲分配橫額人員，要求他們自行移除。劉國勳回應指，當局是否自行拆除橫額，具體要視乎每一區的做法，指如果某區濫用或不符規定的情況較多，有機會令當局收窄空間。他又認為，過去亦有類似清拆做法，例如沒有編號、編號有錯等橫額都有機會先被清拆，再通知該議員。

至於有區議員收警告信，劉國勳相信只是因為有市民投訴，署方才發信，而信中亦只是作出警告，預早通知若有區議員不符職能的話，有機會不獲發放津貼，他強調信中並非指有關議員已犯法，或一定不發還開支。