張志剛批林鄭覓地無功　諷如酒樓部長：無點心供應還說不在乎快慢

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-10 12:47

被視為「梁粉」的全國政協委員張志剛今天（10日）在報章撰文，稱特首林鄭月娥帶領的本屆政府由推「土地大辯論」開始，已可判斷其覓地建屋是「師老無功」，又指「土地大辯論」的「點心紙」並不是真正的「點心紙」，「表面上民主，但實際則是自相矛盾」。 張志剛譏諷林鄭猶如「酒樓部長」，提到當日劃「點心紙」的市民只知自己「肚餓」，須盡快「填肚」，惟市民三年前劃了「點心紙」，等了三年也沒有點心供應，「酒樓部長還要加一句『點心供應不在乎快慢！』」，批評三年前的大辯論完全是「耽誤戰機」、白花時間。

批土地大辯論如「耽誤戰機」

近期動作頻頻的張志剛在《明報》以《望着海一片》為題撰文，他先讚揚團結香港基金對本港房屋問題「盡心盡力」、「鍥而不捨」，但每次看完基金會的報告，心裏也會有種說不出的難受，「因為每次報告，都是描繪出一片灰濛濛的景象——私樓供應嚴重不足，公屋排隊愈排愈長。我們的現况，就好像進入了一條不知何時才見到出口的隧道，大家就只是等呀等。」林鄭月娥上月回應傳媒時稱，覓地建屋不在於快慢而在於後果。張志剛再狠批有關言論，指市民猶如只能繼續在黑暗的隧道中乾等，就像列車遇上故障一樣，停在漆黑的隧道內，遲滯不前。

張志剛續指，本屆政府由推出「土地大辯論」開始，已可判斷其覓地建屋是「師老無功」，本港房屋問題自二戰開始已是老問題，處理了幾十年，問題的本質也一清二楚，處理方法也就是那一堆，認為即使是團結香港基金提出的解決方案，也只是舊事重提，沒有新花樣，認為三年前花時間大辯論，完全是「耽誤戰機」、「白花時間」。

斥「點心紙」實際上自相矛盾

張志剛批評，「土地大辯論」的公開諮詢完全用錯方法，認為「點心紙」並不是真正的「點心紙」，「一般『點心紙』內的蝦餃燒賣叉燒包，大家都一清二楚，可以自由選擇，但『土地大辯論』那張所謂『點心紙』，每一項後面都是一大堆元素，既深且廣，而且非常技術性，一般市民根本無法掌握」。

他續指，「點心紙」表面民主，但實際則是自相矛盾，他以「發展郊野公園邊陲地帶兩個試點」選項為例，專責小組指此選項在電話調查中獲得過半數受訪者支持，但此選項及「發展郊野公園邊陲地帶其他地點」選項於其他渠道中顯示支持度明顯較低，收集到的意見亦以原則性反對為主，反映「點心紙」是實際上自相矛盾。

張志剛更譏諷林鄭猶如「酒樓部長」，劃「點心紙」的市民只知自己「肚餓」，須盡快「填肚」，但還花時間介紹「南北點心異同」，市民劃了「點心紙」後，等了三年也沒有點心供應，「酒樓部長還要加一句『點心供應不在乎快慢！』」

政府力推明日大嶼計劃，在香港中部水域作大規模填海興建人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

稱中學生也知13年內「搞不定」明日大嶼

張在文末狠批「明日大嶼」，指不可能把香港房屋問題只押注在「明日大嶼」身上，稱自己在過去幾周凡遇到有熟悉工程的人士，也會向他們請教，「明日大嶼」是否真的可以在13年內搞定，答案幾乎一致認為「無可能」，「13年可以把『明日大嶼』搞定？那根本不需請教工程師，中學生也可以判斷：搞不定。」

他引述一名「先生」的說話，指特區政府不惜工本傾全力填海，但只在東大嶼海域先填一丁點土地，只蓋一兩幢樓房，沒有大橋連接，每天乘搭小輪出入，反問這是「明日大嶼」抑或「明日大嶼燈塔」，「那大概是梅艷芳的名曲《似水流年》中的幾句：『望着海一片，滿懷倦，無淚也無言！』」