因「10.1」遊行案判緩刑失議員資格　單仲偕先辭任葵青區議會主席

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-11 12:16

民主黨單仲偕上月因前年「10.1」遊行案，被判囚入獄14個月，緩刑2年。根據《區議會條例》，單仲偕將喪失區議員資格。 單仲偕接受《香港01》查詢時指，由於他被判刑超過三個月，嚴格來說已非區議員，但由於政府需要一段時間，才刊憲其議席出缺，若不辭去主席職務，民政總署等部門仍會視他為主席，甚至仍會安排他主持下月的區議會大會，屆時將會出現技術和法律問題，故避免出現亂象，決定自行辭去區議會主席職務。

單仲偕於2019年「出山」出戰區議會選舉，在「老巢」華麗選區順利勝出，再次當選葵青區議員，更獲民主派推舉，再度出任葵青區議會主席，惟上月因前年「10.1」遊行案被判囚逾三個月，將會喪失區議員資格。

未辭區議員 因判囚當日已非區議員

單仲偕接受查詢時表示，已於日前遞信辭任區議會主席，但未有辭去區議員職務。他解釋，自己於5月28日被判囚逾三個月，嚴格而言，他於當天起已不是區議員，亦不可能再是區議會主席，但政府刊憲議席出缺需時，以街工梁耀忠為例，他於2月被判囚逾三個月，惟政府於5月28日才刊憲其議席出缺。

他續指，由於政府未刊憲議席出缺，若他不辭去主席職務，民政總署等部門仍會視他為主席，甚至仍安排他主持下月的區議會大會，屆時將會出現技術和法律問題，包括該次會議在法律上是否有效等情況，故避免出現亂象，決定自行辭去區議會主席職務。單仲偕又指，提早辭任主席可減少區議會真空期，有助加快推動民生事務。

近日邀約其他區議員吃飯告別 會繼續履行民主黨司庫工作

單仲偕表示，近日開始邀約其他葵青區議員分批吃飯，向同事們告別。本身是民主黨同庫的單仲偕表示，喪失區議員資格後，依舊會繼續履行的司庫工作，短期內不會增減在黨務上的參與。

另外，政府刊憲，由於黃大仙區民選議員鄭梓健和沙田區民選議員黃文萱請辭，根據《區議會條例》（第547章）第26（b）條，二人的議員席位分別於本月1日和本月4日起懸空。