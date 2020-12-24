區會一年・專訪｜單仲偕：政府由輔助變監督 　籲勿因拒宣誓被DQ

民主派在去年區議會選舉勢如破竹，一舉取得逾380個議席，兼奪得17區區議會主導權。新一屆區議會快將上任一年，民主派與政府關係劍拔弩張，政府官員離場情景屢見不鮮，泛民近期更指摘政府阻撓區議會通過撥款、購買口罩等防疫物資。 葵青區議會主席、民主黨單仲偕接受《香港01》專訪，回顧過去一年區會形勢。單仲偕於1985年首度晉身葵青區議會，慨嘆當下政治形勢「已經變晒」，「從政35年嚟，從未經歷過好似依家嘅政治空間，85年剛剛開放（選舉），當時嘅政治空間，我感覺比現在更大」。 他形容，民政處及民政專員過往擔當輔助角色，當區議會有要求，民政處便會「飛身撲出」，惟至今已演變成監督、「昅住」區議會的角色。 有傳人大常委會將會向區議員「開刀」，褫奪泛民區議員資格，單仲偕說身為民意代表，只能「撐得一日得一日」，「邊個留得喺度（區議會）就留喺度，補選贏返就得」，並寄語區議員不要因拒絕宣誓而被政權DQ。

單仲偕背後的一扇門，是葵青區議會會議室，不過政府把門鎖上。（梁鵬威攝）

批政府以行政手段打壓區會抗疫

區議會上任近一年，處理疫情成為各區議員要務，惟民主派與政府勢成水火，派發物資亦爭拗不斷。

葵青區是近期疫情重災區，單仲偕指，區議會在抗疫上受政府多方面阻撓，例如在疫情初期，採購口罩仍能透過區會撥款，購買本地和外地生產的口罩，惟自八、九月開始被政府阻撓。政府早前發聲明，指民政總署已安排派發由物流署經採購程序購得的口罩，毋須個別部門或民政處進行採購口罩程序，單仲偕反駁，如今區議會既無法通過撥款買口罩，也不可以向政府購買物流署多出的口罩，他批評政府以行政手段，打壓區議會抗疫工作。

他又指，區議會過往召開多次抗疫相關會議，包括就區內指定檢疫酒店的管理問題，希望向政府了解，惟衞生署基本上拒絕派人出席會議，「連呢啲（會議）都唔嚟，仲講乜嘢抗疫？我只係同佢（政府）講（指定酒店）管理問題，咁樣即係要矮化區議會，唔俾我哋作出適當回應。」

根據民主派提供的數據，截至上月，公職人員89次在會議期間離場、逾160項討論議程被民政事務專員指越權，拒提供秘書支援，當時包括最低工資檢討、明日大嶼等。作為資深區議員，單仲偕指，過往在建制派主導下的區議會，曾討論並通過支持「明日大嶼」、政改、「一地兩檢」的政治議題，政府也會派出官員到區議會解畫，惟這些議題在本屆區議會變成了「越權」，不單止官員會離場，離場時更會熄咪、停止區議會錄音紀錄。

單仲偕指，過往在建制派主導下的區議會，曾討論並通過支持「明日大嶼」、政改、「一地兩檢」的政治議題，政府也會派出官員到區議會解畫，惟這些議題在本屆區議會變成了「越權」，不單止官員會離場，離場時更會熄咪、停止區議會錄音紀錄。（梁鵬威攝）

權力無法收回 單：政府要令區議會一事無成

政府和民主派在區會角力愈演愈烈，從政35年的單仲偕進一步分析箇中原因。他指，港英政府在81年成立區議會，94年已開始全面普選，回歸前政府透過下放權力，為區議會充權，提高區議會的諮詢角色和影響力，這是區會第一次充權。2003年民主派在區選大勝，建制派07年大翻盤，並於11年、15年將優勢擴大，令政府第二次向區議會充權，除了為各區設1億元小型工程撥款，區議員的薪津增加，待遇更佳。

在兩次區議會充權後，建制派卻在去年區選兵敗如山倒，他認為由於下放權力無法即時收回，政府便要透過政治和行政手段，令本屆區會「唔能夠做到好多嘢、盡量一事無成」，方便日後建制派翻盤，同時或借立法會的真空期，將《區議會條例》具體化，進一步收窄區議會可討論的範圍和職能。

單仲偕續指，區議會過往是支持政府的重要組成部分，不少區議會曾在兩次政改、《逃犯條例》修訂等通過動議，為政府搖旗吶喊，惟民主派主導下的區議會也不再是支持政府的政治組織，故政府要透過不少方法打壓本屆區議會，「以前區議會為政府搖旗吶喊，而家做不到就要矮化你；呢條橋（支持政府）行唔通，所以用《區議會條例》61a嚟遏止你（區議會）。」

反觀本屆區議會，單仲偕認為民政處、專員已變成了監督、「昅住」區議會的角色（梁鵬威攝）

指昔日民政處為區會「飛身撲出」

「葵青七子」之一的單仲偕85年首度晉身區議會，94年至00年出任葵青區議會主席，03年放棄角逐連任，去年因反修例風波「出山」，並第二度出任區議會主席。今昔對比，單仲偕指首次擔任區會主席的時候，官員與議員互相尊重，民政處、民政專員會盡量反映、落實區議會的意見和動議，擔當積極輔助區議會工作的角色，「以前我做主席嘅年代，區議會要睇乜嘢、探訪乜嘢、想去了解乜嘢，政務署、民政處就會飛身撲出，聯絡不同部門，好快會安排到，相關部門要拎區議會同事嘅意見，民政處亦會好快協助安排。」

反觀本屆區議會，單仲偕認為民政處、專員已變成了監督、「昅住」區議會的角色，「討論都唔俾你討論，討論咗都唔會幫你手。（政府）你話我哋（民主派）政治（化），其實政府比我哋更政治，因為而家幫區議會做嘢係政治不正確，我哋傾民生議題，已經唔係略有阻撓，係好大阻撓。

單仲偕前日下午在區議會主席辦公室接受訪問，晚上即傳出中央擬DQ區議員。單仲偕在訪問直言，估計未來十八個月或有重大轉變。（梁鵬威攝）

料末來一年半有大改變 或DQ區議員

單仲偕前日下午在區議會主席辦公室接受訪問，晚上即傳出中央擬DQ區議員。單仲偕在訪問直言，估計未來十八個月或有重大轉變，或透過宣誓DQ區議員，甚至將由區議員互選的選委數字，由117席減至50席，將政協的選委數目增加。

在DQ陰霾下，單仲偕指，參選時已簽署效忠特區和擁護《基本法》的聲明，只是無做到舉手宣誓的儀式，「再宣誓DQ，只係搵個方法同理由砌你」，他強調區議員不要因拒絕宣誓而被DQ，同時條例規定議席空缺需補選，作為民意代表，只能「撐得一日得一日」，「邊個留得喺度（區議會）就留喺度，補選贏返就得。」

他形容港人政治空間已被收窄，但不應「自我收窄」，又認為在政治大氣候下，市民對民主派的支持不會有太大逆轉。

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