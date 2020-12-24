專訪｜憂國安法下民主黨陷財務危機　單仲偕續任掌櫃：要睇實盤數

民主黨中央委員會月初改選領導層，南區區議會主席羅健熙以36歲之齡，當選民主黨主席，觀塘區議員梁翊婷亦高票當選副主席，民主黨領導層迎來一股青春風暴。 不過，黨內領導層仍有一名為人熟悉的「老鴿」單仲偕，他選擇連任司庫，原因是《港區國安法》下，希望為民主黨「睇實盤數」，以防民主黨陷入財務危機，「做咗司庫兩年，過去兩年我好小心，只可以講我以後會更小心。」

單仲偕坦言，本身亦打算「裸退」領導層。（梁鵬威攝）

原打算「裸退」領導層

新世代月初接任民主黨領導層，胡志偉棄連任主席，接棒予羅健熙，元老李永達、原秘書長張賢登、前立法會議員黃碧雲等人放棄連任中委。單仲偕坦言，本身亦打算「裸退」領導層，但隨著《港區國安法》在港實施，他認為民主黨在財政上需作出準備，故決定連任司庫。

前民主黨立法會議員許智峯、北區好鄰舍教會被警方指挪用眾籌款項，銀行戶口遭凍結，民主黨如何防止同類事件在民主黨身上發生？單仲偕稱具體措施不會透露，但目標是讓政權無藉口借《國安法》「搞民主黨」，「做司庫要有高嘅政治敏感度，但係唔好有政治曝光。講多錯多，唔講好過講。所以我選返做司庫，希望守護民主黨，唔好陷入財務危機，守得幾多得幾多」。他笑指，妻子形容司庫一職是單仲偕面對的最大風險。

單強調會更小心地「睇實盤數」，「今時今日啲老鬼（元老們）都退晒，得返我，我唔會喺政治上有主導角色，只會睇實盤數，做咗司庫兩年，過去兩年我好小心，只可以講我以後會更小心。」

單仲偕以個人身份發表其意見，他支持民主派立法會議員總辭，同時支持民主黨在僅有政治空間繼續參與立法會選舉。（梁鵬威攝）

倡民主黨續戰立會選舉

人大常委會上月就立法會議員資格作出決定，公民黨楊岳橋等四人被政府即時DQ，其餘15名民主派議員總辭以示不滿，外界關注，總辭後的民主黨會否再戰立法會選舉。

單仲偕以個人身份發表其意見，他支持民主派立法會議員總辭，同時支持民主黨在僅有政治空間繼續參與立法會選舉，「當有返選舉嘅時候，無論個選舉幾污糟都好，都應該去試、去參與，中央政府、特區政府收窄我哋嘅政治空間，我哋被收窄，我哋無可奈何，但就算唔接受都要面對，但我哋唔好自我收窄，應該喺僅有嘅空間下，盡量擴大我哋嘅空間。」

不認同民主黨變激進

自從反修例運動爆發，被視為傳統溫和泛民的民主黨被指變得激進，甚至有論調認為羅健熙等新世代上場後，民主黨的政治路線會變得更激進。單仲偕不認同這種講法，民主黨經歷過香港的大時代，黨內的年輕一代對世代有憧憬，他們需要伸展出來，也十分合理，「我代表上一代嘅政治人物，我對佢哋係支持嘅，但去到尾，我對佢哋嘅理解，佢哋都係支持一國兩制出路、真正嘅一國兩制，唔想變成一國一制，雖然香港已經全面邁向一國一制。」

他不認為羅健熙激進，對方只是用社交媒體、用新方式作政治參與，「民主黨有乜激進過？社會客觀環境改變咗，對激進與否嘅接受程度都唔同咗，但用香港政治光譜嚟睇，羅健熙、梁翊婷相信都係較溫和。」

單仲偕選擇連任司庫，原因是《港區國安法》下，希望為民主黨「睇實盤數」，以防民主黨陷入財務危機。（梁鵬威攝）

+ 16 + 16 + 16