政府敲定公務員凍薪一年　追溯至4月1日生效　聶德權：最合適決定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-15 16:24

公務員事務局今日（15日）公布，行政長官會同行政會議決定在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至2021年4月1日。

已考慮六大因素 6月21日向立法會匯報

局方表示，在作出這項決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素：包括薪酬趨勢淨指標；香港經濟狀況；生活費用的變動；政府的財政狀況；及公務員士氣。

公務員事務局發言人說，政府已將有關決定通知四個中央評議會的職方代表和四個主要跨部門公務員工會的代表，並將於6月21日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報。

根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%。（吳倬安攝）

公務員連續第二年凍薪

去年薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，惟政府最後以經濟、政府財政等為由，未有跟隨機制加薪，只凍薪處理。政府今年決定公務員凍薪一年，換言之將是公務員連續第二年凍薪。

聶德權今（15日）向全體公務員發信，指行政長官會同行政會議維持本年度高、中、低，以及首長級公務員凍薪，是最合適的決定。(余俊亮攝)

聶德權：凍薪是最合適的決定

公務員事務局局長聶德權今（15日）向全體公務員發信，指行政長官會同行政會議維持本年度高、中、低，以及首長級公務員凍薪，是最合適的決定。

聶德權說，新冠病毒疫症對香港各行業帶來極大衝擊，但本港經濟已有復甦跡象，若本地疫情繼續受控，勞工市場情況將得到改善，但與疫情相關的不確定性仍然存在。在小心考慮香港經濟、財政情況，亦顧及到本港經濟的實際情況，平衡職方對薪酬調整要求和公務員士氣等因素後，維持今年度凍薪是最合適的決定，既貫徹薪酬調整機制的客觀性，亦顧及到本港經濟的實際情況。

聶德權提到坊間有評論指，在薪酬趨勢淨指標負數時決定凍薪，是不按機制行事，並優待公務員，更有指應減薪與市民共渡時艱。聶德權強調，薪酬趨勢淨指標是六項考慮因素中的其中一項，並非唯一因素。

他指出，過去兩年情況非常困難，維持今年度凍薪是最合適的決定，強調公務員作為社會一分子，經濟狀況良好時應分享經濟成果，經濟衰退時亦應與市民共渡時艱，是政府處理公務員薪酬調整時秉持的原則。