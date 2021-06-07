01消息：傾向全體公務員凍薪一年　行會周二商議公務員薪酬方案

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-07 23:14

影響18萬公務員加薪的薪酬趨勢調查早前出爐，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數，但最終公務員是否需減薪，有待行政長官會同行政會議「拍板」。 據悉，行會周二（8日）將討論公務員薪酬議程，預料傾向贊同全體公務員來年凍薪，若落實將是連續兩年凍薪。

《香港01》上周曾報道，行會曾舉行非正式會議，於會議室「場外」商討公務員薪酬方案，有關討論沒有紀錄在案，會上有人提出除了要考慮機制六大因素外，更要考慮「第七大因素」，即社會反應，因政府作為全港最大僱主，若帶頭減薪恐怕會引起私人市場連鎖反應，但當時會上未達任何共識。

料政府同意凍薪決定

有行會中人透露，大部分成員傾向全體公務員今年凍薪，惟個別商界議員反對，但預料明日會議上可取得「最大公約數」，再通知各工會代表。該人指，過去一周未有局方代表做遊說工作，相信政府一方同意凍薪決定。

去年薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，惟政府最後以經濟、政府財政等為由，未有跟隨機制加薪，只凍薪處理。在通知工會代表後，預料行會將於下周「拍板」通過凍薪決定，之後再向立法會匯報。