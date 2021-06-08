行政會議決定全體公務員今年凍薪　局方：公僕抗疫貢獻值得肯定

撰文： 陳嘉洛 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-08 14:00

影響18萬公務員加薪的薪酬趨勢調查早前出爐，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數。 行會今日（8日）開會討論公務員薪酬議程，消息指，行會決定全體公務員凍薪一年，待諮詢工會意見後，下周二（15日）正式拍板通過，倘落實是連續兩年凍薪。 公務員事務局之後發稿，指各級公務員過去一年在抗疫工作的付出和貢獻值得肯定，行政長官會同行政會議在平衡所有相關因素後，提出了凍薪的調整方案。

《香港01》昨日報道，大部分行會成員傾向全體公務員今年凍薪。行會上周曾舉行非正式會議，於會議室「場外」商討公務員薪酬方案，有關討論沒有紀錄在案，會上有人提出除了要考慮機制六大因素外，更要考慮「第七大因素」，即社會反應，因政府作為全港最大僱主，若帶頭減薪恐怕會引起私人市場連鎖反應。



去年薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，惟政府最後以經濟、政府財政等為由，未有跟隨機制加薪，只凍薪處理。

局方：經濟有明顯復甦趨勢 平衡所有因素

公務員事務局今（8日）中午發稿，指已向4個公務員中央評議會的職方提出，在2021/22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬的薪酬調整方案，生效日期追溯至2021年4月1日。

發言人指，雖然失業率依然高企，但經濟狀況有明顯的復甦趨勢，2021年實質本地生產總值增長預測為3.5%至5.5%，第一季實質本地生產總值更有7.9%的可觀按年增長；隨着經濟繼續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場情況在未來一段時間應得到改善，又指各級公務員過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定，行政長官會同行政會議在平衡所有相關因素後，提出凍薪方案。