高級公務員協會支持凍薪　李方冲盼調查機制調整　考慮市況等因素

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-09 09:42

公務員薪酬趨勢調查早前公布，各階層公務員的數據均為負數，若單按數據決定，全部公務員都應減薪，但特首會同行政會議昨日通過建議公務員凍薪，正向職方諮詢意見。高級公務員協會主席李方冲今日（9日）回應指，之前已經預計今年會凍薪，所以接受當局的建議。 李方冲提到，公務員薪酬趨勢調查過去行之有效，但提到調查數據一向有滯後問題，希望薪酬機制日後在考慮的六大因素中，多參考經濟狀況、生活指數等因素。

根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%。（吳倬安攝）

李方冲在港台節目《千禧年代》表示，知道高層公務員比較接受凍薪安排，而低層公務員有部分希望加薪，而他則一直認為薪酬調整機制有參考價值，今次計及過去兩年的數據，整合後幾乎達至「中間」，故他認為凍薪的安排合適。

李又指，過去公務員薪酬調整與私人市場一向互相影響，故相信今次凍薪有正面作用，令市民見到政府亦認同經濟復甦中。

公務員薪酬趨勢委員會主席李鑾輝指，今年調查中首次出現負數，認為數字已反映市況。（吳倬安攝）

參與公司難有效反映市場？李方冲倡當局調整更貼市

李方冲表示，政府一直都按六大因素考慮如何調整薪酬，只是過去較倚重在調查數字上，希望來年在經濟狀況、生活指數方面多加考慮的比例，因為調查結果始終有滯後情況，除了調查方面，而其他因素可以預測。

政府的調查讓公司自行決定是否參與，有公務員批評無法有效反映市場狀況，李方冲表示今次參與調查的公司數字有加有減，加上近年私人市場的經營模式有變，加入特別酬金等安排，故認為當局可作調整，推出更「貼市」的研究。