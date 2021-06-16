李家超指台山核電站安全運作　數據符合國家及國際指標

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-16 14:39

距離香港130公里的廣東台山核電站捲入懷疑泄漏風波。據美國傳媒報道，鄰近香港的台山核電站或出現泄漏，負責營運的法國核反應爐公司法馬通（Framatome）指，台山核電廠一號反應堆主迴路（primary circuit）中的「某些惰性氣體」（certain noble gases）濃度增加。 保安局局長李家超今日（16日）指出，當局接獲通報指台山核電站安全，並無任何跡象顯示對環境有影響，運作符合所有核電設施的要求。 李家超強調，目前得出的資料顯示，台山核電站安全運作，過去曾發生的兩宗事故，亦是「0級」事件，顯示運作安全，所有數據及通報機制符合國際及國家標準。

台山核電站捲入泄漏疑雲。（台山核電站網頁圖片）

美國傳媒報道引述法馬通內的消息人士指，中方為了避免台山核電站需要關閉，上調原本跟隨法國的核安全標準。被問到是否知悉有關報道真偽，李家超回應稱，核電站實際運作由國家核安全局及廣東省核應急辦負責，並以一系列標準確保核營運符合安全標準，是符合國際的做法。

他指，根據風險評級，目前得出的資料顯示台山核電站正安全運作，過去曾通報的兩宗事故，亦是「0級」事件，顯示運作安全。他強調，所有資料的發放根據國際標準及國家標準。

保安局昨指狀況無觸及通報機制

保安局昨天表示，過去兩天均有就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響。該局又引述台山核電合營有限公司亦表示，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。發言人指，台山核電站的狀況沒有觸及相關的通報機制。

該局表示，港府與廣東省核應急委員會辦公室有緊密的合作和溝通，並已訂立相關通報機制，政府機重視核電安全，已建立常設監測系統，包括香港天文台的輻射監測網絡、水務署的水質污染監測系統，以及食物環境衞生署的食物監測措施等，以監測環境、水和食物的輻射水平。