謝偉銓批官員在立法會答非所問、浪費議會時間　張建宗承諾跟進

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-18 18:29

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓日前去信立法會內會主席李慧琼，希望主席向政務司司長張建宗反映，政府官員在立法會委員會回答議員提問時質素欠佳或重覆文件內容，浪費寶貴的議會時間。 在內會今日（18日）會議上，李慧琼表示已在定期會面上向張建宗反映有關事宜，對方承諾會作跟進。

謝偉銓認為，若官員無法即場解答議員的提問或提供所需資料，可如實告知，並盡快於事後補交相關書面資料或直接向議員講解，不應信口開河或「遊花園」。（資料圖片）

批官員信口開河、回答「遊花園」 討論文件過於簡單

謝偉銓在信中指出，近期在多個委員會的討論中，均發現出席官員未能直接回答議員的提問，或提供所需的資料，部分官員更明顯答非所問、答覆前後矛盾，或只懂不斷重複討論文件已有或議員已知的內容，浪費寶貴的議會時間，妨礙立法會及公眾對政府政策及相關撥款申請的有效監察。

謝偉銓認為，若官員無法即場解答議員的提問或提供所需資料，可如實告知，並盡快於事後補交相關書面資料或直接向議員講解，不應信口開河或「遊花園」。此外，他批評政府就撥款申請項目的討論文件過於簡單，缺乏基本的財務資料及工程內容、圖表，令議員難以進行有意義的審議，所涉及的例子包括：落馬洲河套區創科園第一批次發展、獎券基金注資及數碼港擴建計劃等。

他認為，一些數以十億元，甚至上百億元的工程和撥款討論文件，往往資料不足，期望政府能採取措施提升官員立法會的答問水平，及所提交的討論文件質素，以及檢視政府以注資模式推展工程項目的準則和監管問題，確保公帑能用得其所。