公務員凍薪一年　政府：特首、問責官員、行會成員今年不會加薪

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-15 21:04

公務員事務局今日（15日）公布，行政長官會同行政會議決定在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至2021年4月1日。 至於官員會否加薪，政府接受傳媒查詢時指，行政長官、政治委任官員及行政會議非官守成員已決定，就本年度的調整，即使過去一年有關丙類消費物價指數的改變為正數，政治委任官員的薪酬亦不會按既定機制上調；若有關指數的改變為負數，薪酬會按既定機制下調。

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4月份消費物價指數按年升0.3%

政府晚上發稿，指按立法會財務委員會通過的機制，行政長官、政治委任官員及行政會議非官守成員的薪酬每年自動根據過去一年丙類消費物價指數的改變而作出調整，行政長官及政治委任官員的按年薪酬調整周期由七月一日開始，行政會議非官守成員則由十月一日開始。

政府續指，行政長官、政治委任官員及行政會議非官守成員已決定，就本年度的調整，即使過去一年有關丙類消費物價指數的改變為正數，他們的薪酬亦不會按既定機制上調；若有關指數的改變為負數，薪酬會按既定機制下調。

今年五月，政府統計處2021年4月份的消費物價指數，綜合消費物價指數在2021年4月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.3%，較2021年3月份（0.2%）稍高。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年4月份的按年升幅分別為1.5%、0.3%及0.4%，二零二一年三月份的相應升幅則分別為1.3%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年4月份的按年變動率分別為0.8%、0.0%及0.2%。

2020年，特首林鄭月娥宣布，所有政治委任官員包括特首、司局長、副局長、政治助理，以及行政會議非官守議員，均不會按調整機制加薪，即意味倘今年再凍薪，將會是政治委任官員連續兩年凍薪。