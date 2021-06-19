聶德權借《濁水漂流》宣傳　區議員留言質問政府「道歉咗未？」

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-20 11:57

公務員事務局局長聶德權今日（19日）在Facebook上，發布日前探訪提供露宿者臨時住宿服務院舍時的照片，並以港產片《濁水漂流》作帖文引子，指電影「將露宿者生活、心聲投放到大銀幕，透視了露宿者的困境和掙扎，沒有煽情的對白，只是呈現真實的畫面，讓觀眾沉澱、思考、反省」。 《濁水漂流》是真人真事改編，講述2012年通州街事件中，露宿者被掉棄家當後向政府追討的故事，事件至今政府未向露宿者道歉。聶德權帖文隨即引起市民不滿，短短半日累積約150個「嬲嬲」。 西貢區議員秦海城留言指「睇完戲先知露宿者處境？咁多年黎政府做左乜？除左洗街趕露宿者走之外」，而中西區區議員葉錦龍亦留言質問「做錯嘢嘅政府，道歉咗未？」元朗區議員陳詩雅亦質疑到底聶德權利用電影宣傳前，曾否看過整齣電影。

聶德權在facebook以港產片《濁水漂流》為引子，介紹政府為露宿者提供的臨時住宿服務「共聚Hope House」，半日吸約150個「嬲嬲」，大批網民要求政府向2012年通州街事件露宿者道歉。

▼帖文公開後引來區議員及網民批評▼

聶德權以港產片「濁水漂流」作帖文引子，指日前與特首林鄭月娥到訪露宿者行動委員會新建立的臨時住宿服務「共聚Hope House」，這個臨時宿舍最多可容納12位露宿者，並提供3至6個月住宿，也有免費膳食及就業轉介等服務，期望能讓服務使用者建立自信重新出發。

網民：電影主軸是政府由頭到尾沒道歉

政府對待露宿者的手法時有爭議，《濁水漂流》將2012年令社會嘩然的通州街事件放上銀幕，拍成一齣寫實電影。聶德權以此宣傳到訪露宿者臨時宿舍一事，隨即引來網民、區議員的不滿，有網民表示：「套戲其中一個主軸，就係政府由頭到尾都沒有道歉，政府想借套戲抽水，係咪應該道歉咗先？」

▼濁水漂流劇照▼

《濁水漂流》以2012年一宗發生在深水埗通州街的真實事件為藍本，當時政府出動4個部門，在全年最凍的一日洗街，更將一眾街友的被鋪、保暖衣物一一清走，促使街友們要告政府，希望獲得一句道歉。電影中，由吳鎮宇飾演露宿者多次重覆「政府做錯事就要道歉」，不求賠償，只求一句話討回尊嚴。

露宿者：事前沒通知 唯一家庭照被丟棄

《香港01》曾訪問當年事件中的露宿者「祥哥」，他憶述當日情景時，指20多名露宿者在清場之後前往警署報案，希望取回被掃走的物品，等了兩三小時，一名警長對他們說，不用再等了，東西已被當作垃圾送去堆填區。

祥哥對《香港01》說，清場行動丟棄他唯一一張家庭照，「家庭照是我廿幾歲時和老婆仔女在兵頭花園（動植物花園）那邊拍的，唯一一張，大家沒聯絡那麼多年，就靠這張相尋人。真的很谷氣。」又指以前清場會事先通知，好讓露宿者將物品暫放花槽，但當日卻沒有任何通知，晚上十時半突然到場清場，而且態度惡劣。

20多名露宿者不滿清場做法，決定狀告政府，經過大半年後政府與他們庭外和解，向每人賠償2,000元，但並沒有就事件道歉。

《香港01》早年訪問：

【充公背後．下】告食環沒收家當終和解獲賠 露宿者：政府欠道歉