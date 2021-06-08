票房綜合票房｜《濁水漂流》網民撐題材貼地　上映一星期衝200萬

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-08 18:30

改編自2012年一宗發生在深水埗通州街，露宿者入稟控告政府案的電影《濁水漂流》，未上畫已獲網民熱烈討論。受到內容所限，電影要以三級上畫，直接影響首日票房成績，結果惹來網民力撐紛紛上網到處呼籲「要人」，結果獲大家力撐，上畫5日已近200萬票房。

鎮宇的街友造型，非常神似。（影片截圖）

2012年2月，正值農曆新年亦是最凍的一天，當時警察和食環署在沒通知下，於通州街天橋底進行清場，並將40多名露宿者的家當全部棄掉，事後露宿者不甘受辱，決定要控告政府，展開為期一年多、爭取一句道歉，一份公義的抗爭。而吳鎮宇飾演的輝哥就是向政府提出訴訟的主角，為活演該角色，鎮宇神還原低下階層市民的常態，粗口橫飛，但因此就令電影被列為三級類別，18歲以下人士不准觀看，無疑令票房增添壓力。

電影在上星期四（3/6）上畫，首日得20萬票房，網民擔心直至周六日票房表現依然不濟，會直接影響排片量，或者改放早上中午等冷門時段，於是不少觀眾紛紛在網頁、群組等號召大家入場支持，希望做出成績不會被刪減場次。結果在大家努力下，電影截至昨日（7/6），首5日票房已有190萬，相信過埋今日已可肯定會衝破200萬。雖然數字未算亮麗，但絕對有驚喜，亦令電影仍可獲50間戲院支持，繼續提供900多場次。

《濁水漂流》的班底用吳鎮宇及李麗珍這些知名演員，除了票房考量之外，也絕對是充滿「震撼觀眾」的企圖。（電影劇照）

吳鎮宇在訪問中表示，完全不明點解要將《濁水漂流》例為三級片，他只是如實演出低下層市民的生活。（電影公司提供）