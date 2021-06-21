聶德權：調公務員薪酬非追通脹　需全盤考慮　來年情況受疫情牽動

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-21 14:58

行政長官與行政會議決定本年度凍結高層、中層及低層公務員的薪酬，生效日期追溯至今年4月1日。立法會今（21日）召開公務員及資助機構員工事務委員會會議，勞工界立法會議員潘兆平關注，本港生活指數上升，局方如何協助基層公務員面對經濟壓力。 公務員事務局局長聶德權在會上表示，政府作出公務員凍薪決定時，已全盤考慮相關的六項因素，包括本港經濟狀況、公務員士氣等。他又指，明白基層公務員狀況，樂意與工會溝通和聽取意見，強調政府調整公務員薪酬，並非要追回通脹。

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聶德權：不少公務員默默耕耘

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指支持公務員凍薪，但稱社會有聲音批評公務員處事慢，經常有「唔係我部門負責」的態度，給人印象「少做少錯」。謝偉銓認為，局方應改善公務員在社會的形象，讓市民認為公務員「物有所值」。

聶德權回應時表示，局方需要正視有關情況，努力改善。他又指，政府工作雖然未必令人滿意，但亦有不少公務員默默耕耘，「無新聞唔表示無事發生」，強調同事的付出正避免有些問題發生。

謝偉銓認為，局方應改善公務員在社會的形象，讓市民認為公務員「物有所值」。（盧翊銘攝）

葉劉稱凍薪決定明智 聶德權：來年情況受疫情牽動

行會成員、新民黨葉劉淑儀表示，政府凍薪的決定明智，形容沒其他選擇。她稱09年政府曾要求公務員減薪，「好傷感情」，認為減薪不是選擇，加薪亦會刺激現時處於水深火熱的市民，故凍薪是合適做法。不過葉劉關注，公務員持續凍薪兩年，政府明年調整薪酬時會否考慮公務員的士氣。

行會成員、新民黨葉劉淑儀表示，政府凍薪的決定明智，形容沒其他選擇。（盧翊銘攝）

聶德權指，過去兩年經濟情況十分困難，預計未來一年將會受疫情牽動，若疫情持續受控，將可恢復跨境往來，經濟有望復甦，但亦有機會出現相反情況。聶德權強調，經濟不確定性強，在考慮薪酬調整時要小心。