聶德權：公務員院長最快明年初「埋位」　有議員讚郭蔭庶勝任院長

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-21 15:09

立法會今（21日）召開公務員及資助機構員工事務委員會，討論建議開設公務員學院院長一職，職級為部門首長級第6級（D6），年薪開支約327萬元。 自由黨立法會議員邵家輝表示，經過社會事件後，社會不少行業有人對國家和香港不理解，甚或有仇恨，其中公務員團隊亦有部分人有同樣看法，故認為學院具逼切和需要性，讓公務員可全面理解香港和國家歷史。邵家輝又指，非常支持開設院長一職，強調會幫忙說服自由黨黨友支持。 對於有傳明年四月退休的警務處副處長(管理)郭蔭庶或擔任公務員學院院長，邵家輝稱對方有正義感，熟悉香港，若由他擔任亦會支持。 公務員事務局局長聶德權表示，若有關職位獲財委會支持，希望院長最快可於明年第一季「埋位」，以制定培訓計劃並推動大樓建設。他又指，冀公務員了解國家發展、歷史及一國兩制的起源等，同時要更新和完善公務員隊伍的文化和管理制度。

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對於有傳明年四月退休的警務處副處長(管理)郭蔭庶或擔任公務員學院院長，邵家輝稱對方有正義感，熟悉香港，若由他擔任亦會支持。（盧翊銘攝）

以立法方式成立學院？聶德權指未有相關計劃

金融界立法會議員陳振英表示，公務員學院院長一職非常重要，指內地和其他地方也會由局長掛名擔任，他問及聶德權會否考慮擔任，以顯示對學院的重視程度。聶德權稱，了解到不少地方由高級官員擔任院長，但認為實際工作上難有時間「落手落腳」做，故開設部門級首長職位聘請院長合適。

對於新加坡、加拿大等國家均通過立法成立公務員學院，陳振英問及政府會否考慮以立法方式成立學院？聶德權稱，暫未有相關計劃，強調會視乎發展，再檢視學院是否立法成為法定機構。至於公務員會否有硬性的培訓指標，聶德權表示，要再研究培訓內容和要求，認為公務員要對國情、憲法等有認識，期望院長將來會有通盤培訓計劃，包括制定培訓時數等。

葉劉淑儀認為，即使有公務員學院，亦不應該取消派人到美國哈佛等學院培訓。（盧翊銘攝）

葉劉指不應取消派人到海外培訓

新民黨主席葉劉淑儀認為，即使有公務員學院，亦不應該取消派人到美國哈佛等學院培訓，認為中國現時被西方列強圍堵，香港應打開國際空間，繼續派員到海外培訓，建立網絡。聶德權回應時指，局方不會取消海外培訓，認同公務員需要有國際視野及觸覺，亦希望學院未來可用作交流，如與東盟和內地亦有類似公務員交流安排。