選委會選舉｜議員質疑投票時間過長浪費公帑　倡縮短至朝8晚6

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-21 19:35

選舉委員會選舉9月舉行，立法會政務事務委員會今（21日）討論選舉實務安排及選舉活動指引。多名立法會議員質疑選舉投票時間過長，浪費公帑，工聯會麥美娟稱，選委會選民基礎不及立法會選舉，建議將投票時間早上7時半至晚上10時半，縮短至早上8時至晚上6時。 選舉事務處總選舉事務主任翁應輝回應指，為免選民產生混亂，錯過投票時間，今次選委會選舉投票時間會與歷屆一樣，待選舉過後因應投票人數作檢討。

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麥美娟說，票站開放投票至晚上10時半，往往要晚上11點許才開始點票，「搞到半夜三更」，而選委會選民基礎不及立法會選舉，團體選民「一早起身投晒票」，批評政府浪費資源，建議縮短投票時間至「朝8晚6」。

翁應輝表示，今年選委會選舉出現很多改動，擔心若貿然更改投票時間，或令市民感到混亂，錯過投票時間。他指，今年選委會選民人數與2016年有相當大的差距，但由於選民組成不同，未能掌握選民的投票模式，投票時間維持不變是較審慎的做法，日後會再作檢討。

麥美娟說，票站開放投票至晚上10時半，往往要晚上11點許才開始點票，「搞到半夜三更」，而選委會選民基礎不及立法會選舉，團體選民「一早起身投晒票」，批評政府浪費資源，建議縮短投票時間至「朝8晚6」。（盧翊銘攝）

葉劉批投票時間全球最長



經民聯吳永嘉認為，當局的說法不成理由，只要政府做好宣傳，選民便能掌握新的投票時間。新民黨葉劉淑儀批評當局浪費公帑，指選委會選民數目較以往大幅減少，質疑為何仍要設下15小時、全球最長的投票時間。

翁應輝表示，今年選委會選舉出現很多改動，擔心若貿然更改投票時間，或令市民感到混亂，錯過投票時間。（盧翊銘攝）

陸頌雄：記協、教協立場鮮明 關注是否屬政黨

選舉管理委員會將公布新修訂的《選舉活動指引》，當中提醒候選人如聲稱是「獨立」或「無黨派」候選人，須確保有關陳述有事實根據，若有虛假陳述即屬犯罪。

工聯會陸頌雄指，香港沒有政黨法，政黨法律定義模糊，關注部分「立場鮮明」的專業團體會否被視為政黨，「例如記協、教協，大家好明白佢地反對派立場，政治參與非常之出位，過去有成員參選，呢啲又算唔算政黨呢？」翁應輝說，若候選人對政治聯繫有疑問，應先徵詢獨立法律意見。

工聯會陸頌雄指，香港沒有政黨法，政黨法律定義模糊，關注部分「立場鮮明」的專業團體會否被視為政黨，「例如記協、教協，大家好明白佢地反對派立場，政治參與非常之出位，過去有成員參選，呢啲又算唔算政黨呢?」（盧翊銘攝）

陸頌雄又關注，當局如何防止再出現2019年區議會選舉重複排隊的情況。翁應輝指，現時特別隊伍政策清晰，票站主任會為年滿70歲人士等有需要人士另設特別隊伍，並在票站內設座位區，市民不能像以往般質疑票站主任的做法，有需要時票站人員會要求警務人員協助。