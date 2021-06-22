5000元消費券｜陳茂波冀商界推活動增市民消費意欲　發揮乘數效應

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-22 19:29

港府上周公布5,000元電子消費券詳情，選擇AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go的合資格市民分兩期領取電子消費券，而八達通將分三期派發，7月4日開始申請，最快8月1日收到第一期款項。 財政司司長陳茂波今日（22日）表示，希望商界能推出相應的推廣活動，增加市民消費意欲，帶旺市面氣氛，讓消費券能發揮乘數效應，加強對經濟的裨益。

BUD專項基金新措施 7月分階段推出

陳茂波在廠商會品牌頒獎典禮致辭時表示，因應新冠疫情嚴重打擊全球經濟，亦為各行各業帶來前所未有的挑戰，政府去年於《財政預算案》及防疫抗疫基金推出超過3,000億元的紓困措施，今年預算案亦推出近1,500億元的逆周期措施，希望可以為市民及企業提供支援。

他續指，為支援企業開拓更大市場，預算案亦向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）注資15億元，並優化基金範圍，包括增加每間企業的累計資助上限至600萬元，以及擴大企業的資助地域範圍，新措施將於7月分階段推出。

冀商界發展電商 向本地市場推廣

陳茂波又說，為進一步支援企業充分利用線上線下渠道進行本地市場推廣活動，並維持本港作為大型商品展覽中心領導地位，政府於今年4月起擴大市場推廣基金的資助範圍，及放寬基金原本只限中小企申請的限制，為期兩年。他鼓勵商界可多運用政府資源發展電子商貿，應用創新科技擴展業務。

陳茂波出席活動後被問到凍結《蘋果日報》資產，會否影響外資公司在港信心，他只回應「拜拜」後離開。