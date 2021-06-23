梁振英否認是共產黨員：在港「中共黨員」完全可以大膽說出來

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-23 14:05

今年是中國共產黨成立100周年，中聯辦等駐港機構早前舉行「共產黨與一國兩制」論壇，是首次以共產黨名義在香港舉行活動。 全國政協副主席、前特首梁振英接受深圳衛視專訪時，被問到是否共產黨員，他說自己從來不是，「當特首前後也不是」。他提到，香港《行政長官選舉條例》有一項要求，特首就職時要宣誓不屬於任何政黨，「所以我不屬於共產黨，一直也沒有參加任何政黨」。 不過他認為，在香港社會中，若有人是「中國共產黨員」，完全可以大膽說出來。

批有反對派否定共產黨地位

梁振英在訪問中表示，香港社會長期以來強調「兩制」，故出現了一提出中國共產黨就很敏感的現象，但他強調，中國共產黨領導中國、主導中國是全世界都接受的，任何一個國家的領導人要跟中國政府談，或了解中國的未來發展路線，都要找中國共產黨。梁振英批評，在香港有一些以反對派為代表的人「自欺欺人」，否定中國共產黨的地位和權威。

至於在中國共產黨領導下創始的「一國兩制」，民主和法治包括什麼？梁振英說，自己曾任基本法諮詢委員會秘書長，當中做了兩次大型諮詢工作，「這兩次的諮詢是香港歷來時間最長、最深入，而且是最民主的諮詢工作。我們請教了各個領域的專家，從國際法如何在香港實施、以至到香港未來的經濟政策、政治體制等各個方面，都在這個諮詢過程中，把香港人的意見反饋給基本法起草委員會，這個就是民主的體現。」

梁振英強調，社會要講好中國故事，也要講好中國共產黨的故事，而趁著今年是中國共產黨建黨100週年，應該在這個問題上大書特書，日後應該繼續探討「一國兩制」和中國共產黨的關係，共產黨成立100週年領導新中國的發展等，「在國際社會，在海峽的對岸，給台灣同胞好好說一下」。