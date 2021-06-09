再被問會否參選特首　梁振英反問：要想清楚香港需要什麼領導人

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-09 16:54

特首選舉明年3月才舉行，但近日已逐漸揭開戰幔。全國政協副主席、前特首梁振英接受鳳凰衛視訪問時，再被問到會否參選下屆特首，他回應時反問明年新一屆政府上台後，香港面對的機遇和挑戰是什麼，「當中的挑戰不能低估，千萬不能以為，國家為香港訂立國安法、完善選舉制度，從此香港就風調雨順，強調香港仍然有很多政治、社會問題未解決，「我們需要問清楚，我們需要什麼領導人。」

批回歸後有人「歪心歪理」 以為可以「去中央化」

梁振英在訪問中表示，在完善選舉制度後，預期未來會有更多有志之士參政，政府將面對更理性的質詢，需要更認真回應。他又說，回歸後中央給予香港很多額外的高度自治權，令有些人開始有「歪心歪理」，以為可以「去中央化」，形容中央完善香港選舉制度，是重回正軌、撥亂反正。

梁振英說，社會過去多聚焦立法會內的爭拗，令有意參政的人卻步。在完善選舉制度後，有很多朋友都找他，包括泛民人士，表示希望參選立法會。他相信更多有志之士將來都願意參政，屆時政府會面對新的制衡：「將來90名立法會議員，不是通過拉布或肢體碰撞，而是可以理性地和政府講道理，提出質詢及主張，政府要一板一眼地回答，市民會知道政府官員是否真的能夠充分解釋決策。」

至於新增的40名選委會界別議員，梁振英說，在新制度下，選舉委員會要選出特首和40名立法會議員，相信這40名議員和特首「有些大理念是相似」，可以互相配合。

梁振英又指，2019年反修例事件期間，一班人去美國要求制裁中國和香港，當中更包括立法會議員，形容是「聳人聽聞的叛國行為」，在新選舉制度下，可以確保香港的管治者維護國家主權安全同發展利益。

籲盡快接種疫苗 應有監控下稍放寬兩地關鍵人員來往

至於香港應如何融入國家發展大局，梁振英說，內地是香港最大經濟發展伙伴，但過去兩年因為新冠疫情等，隔斷兩地往來，對香港造成很大困擾，他認為港人應盡快接種疫苗，亦有需要在有監控下，稍為放寬兩地關鍵人員的來往。「大家都要接受，疫情不能在短期內全面清零，當控制在低位後會有反覆，我們要平衡防疫抗疫工作，及生活生產所需要的流動。」

梁振英又說，在國家的「十四五規劃」下，香港除了發展金融還有很多機遇，包括離岸貿易、創科產業等，香港人應認清自己的發展方向。「整個大灣區創科的機會，由東莞的散裂中子源，以至南沙正在造火箭、珠海正在造世界最大的水陸兩用飛機，如果我讀航空工程，就不需要從事賣保險和房地產工作。」

籲掌握未來5年機遇 「是我們最後的機會」

梁振英認為，現時最大問題是港人不知道內地的機遇，所以有需要和內地做更多調查研究，加強宣傳，然後進行對接，將機遇變成現實，否則香港又會錯失時機。「未來5年我是很感振奮，但因為內地發展得太快，有很多東西現在要靠香港做，5年後是否仍需要靠香港仍不知道。如果這5年不能掌握機遇，這將會是錯失的5年，是我們最後的機會。」