蘋果停運｜葉劉不可惜：邊個叫人上街打倒23條？泛民嘆失反對聲音

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-23 19:07

保安局引用《國安法》凍結《蘋果日報》3間公司資產，終令《蘋果》無法向員工出糧，《蘋果》今日（23日）宣布午夜後停止更新，明日（24日）出版最後一份報紙。 建制派普遍對《蘋果》停運不可惜，前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時，重提《蘋果》於2003年將報章「武器化」，煽動市民上街，拉倒《基本法》23條立法，「我就唔可惜啦，03年邊個叫人上街打倒我條條例？佢哋weaponized（武器化）咗張報紙叫人上街。」 社民連主席黃浩銘對《蘋果》停刊感到傷感和遺憾，指《蘋果》因其政治立場而遭「封殺」，令人非常憤怒。他認為唇亡齒寒，扼殺所有反對聲音，只是「用石頭擲自己自隻腳」。

▼6.23 蘋果讀者冒雨到壹傳媒大樓表達支持▼

業界代表馬逢國：《蘋果》有破壞性 「早就要處置」

體育、演藝、出版及文化界議員馬逢國接受查詢時稱，對《蘋果》停止不感可惜，甚至稱：「更加早就要處置（《蘋果》）」，「你講到嗰份報紙（《蘋果》），存在得太耐，角色好有問題，對香港係破壞性嘅作用，所以我唔覺得可惜，我覺得更加早就要處置，因為佢唔係報道嘅新聞，好多時係作新聞，成個機構都存在好多問題。」他又指，黎智英等人涉違反的不是一般法例，而是國安法，性質與一般案件有別。

對於800名《蘋果》員工或因政府凍結資產而失去工作，馬逢國指現時「無乜可以做到」，認為若一間公司出現問題，香港擁有完善員工法例保障，公司一旦結業，可根據《勞工法例》處理。

《蘋果日報》6月26日出版最後一份報紙。（羅君豪攝）

黃國健：《蘋果》員工可找工聯會協助

行會成員、工聯會黃國健說，不明白為何《蘋果》須停刊，因他聽聞凍結黎智英及三間公司資金後，壹傳媒仍有4億多元可應付運作，現在保安局僅凍結壹傳媒1,800萬元。他又說，若銀行不容轉帳，也可提取現款交易，因此未搞清楚情況前，目前難以評價《蘋果》過往的功過。

他稱最關注《蘋果》員工的情況，稱對於《蘋果》呼籲員工辭職感莫名其妙，「真係無錢咪清盤，員工可申請『破欠』，佢始終有錢攞，所以我真係好多疑問」，強調若《蘋果》員工找工聯會協助，「我哋一定幫手」。

何君堯稱，《蘋果》違反「紅線」，愈走愈偏、引火焚身，即使《蘋果》結業，也不會感可惜。 （資料圖片）

何君堯稱「遲來的春天」

言論惹火的何君堯稱，若有報章能暢所欲言，向政府提出善意批評，即使批評尖銳，只要出處點是好的，政府應有情操和容量包容，「如果蘋果做到呢個標準，不越過紅線，應該係好的，社會有多元聲音，哪怕被批評不好受。」何君堯稱，《蘋果》違反「紅線」，愈走愈偏、引火焚身，即使《蘋果》結業，也不會感可惜，「寧願捨利取義」。

何君堯又稱，凍結壹傳媒在程序上無問題，因壹傳媒就是案發現場，應封存證據和阻止罪案繼續進行，又認為做法並無「過態」，形容政府對壹傳媒採取的行動是「遲來的春天」，「來遲好過到唔來」。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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黃浩銘稱，《蘋果》在九十年代創刊，是一份較為進步的報紙，但如今因其政治立場而遭政權「封殺」，令人感到非常憤怒。（資料圖片）

黃浩銘對停刊感傷感 斥葉劉說法「匪而所思」

社民連黃浩銘指，對《蘋果》停刊感到傷感和遺憾，指《蘋果》在90年代創刊，是一份較為進步的報紙，但如今因其政治立場而遭「封殺」，令人非常憤怒。他認為「唇亡齒寒」，扼殺所有反對聲音，只是「用石頭擲自己隻腳」。



對於葉劉說法，黃浩銘直斥「匪而所思」，指不要把03年市民上街的責任放在《蘋果》，「唔應該將責任放喺《蘋果》身上，要本身都有民憤，先有咁多人上街；你睇而家，《蘋果》可唔可以『煽動』二百萬人出嚟保衛《蘋果》？」他批評葉劉的講法是不尊重香港人的思想自主和能力。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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民主黨：《蘋果》一直維護公眾利益

民主黨主席羅健熙接受傳媒訪問時說，《蘋果日報》多年來一直敢於說話，過去多次以「第四權」的姿態維護公眾利益和市民知情權，對香港的開放、問責有極大貢獻。

他又說，警方所指涉嫌違反《香港國安法》的數十篇涉事文章，至今仍然無人知悉詳情，但《蘋果》就因此被逼結束運作，記者或傳媒都無法掌握國安法的影響範圍，認為對新聞自由的影響極為嚴重。