蘋果停刊．總覽｜告別號出紙100萬份　率先派予報社外支持者

撰文： 林穎嫺 麥凱茵 梁煥敏 勞顯亮 最後更新日期： 2021-06-24 02:37

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運。壹傳媒今（23日）日發出新聞稿稱，遺憾地宣布，基於香港現況，《蘋果日報》不遲於周六（26日）出版最後一期後結束，而網上版《蘋果》則不遲於於6月26日晚上11時59分停用。今日較早前表示本周會繼續營運的《壹週刊》，在傍晚6時左右，編輯部公告，《壹週刊》網站將在6月24日（星期四）凌晨起停止更新，並感謝讀者的支持。而《飲食男女》亦於傍晚正式宣布告別讀者，意味壹傳媒旗下所有香港刊物停刊。 壹傳媒在新聞稿稱，感謝讀者、旗下記者、員工及廣告商在過去26年的支持。 《蘋果》內部已決定，明日（24日）將為印刷版最後一期，而網上新聞則會於明日凌晨起暫停更新，《蘋果》下午4時在網站證實消息。台灣《蘋果新聞網》亦緊接發聲明，強調壹傳媒集團下各子公司財政獨立，台蘋的運作不受影響，希望讀者繼續支持。

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蘋果停刊｜數百支持者冒雨報社大樓外道別 執行總編輯多謝港人

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蘋果停刊｜員工氣憤被逼提早結業 8傳媒工會發起周四穿黑衫

蘋果停刊｜科技園啟動收回《蘋果日報》廠房用地 指涉多項違規

蘋果停刊｜今起停止自動續訂 不收取下期費用 拒接受新訂閱

《蘋果日報》26年歷史終結 周四「最後一蘋果」出版印100萬份

記協批拘捕《蘋果》主筆是以言入罪 不滿警方至今未交代案情

蘋果停刊｜副社長陳沛敏辭職 同時辭去5間公司董事 周五生效

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《蘋果日報》停刊前最後一夜

【00:16】早前曾有警車到來，現場有人報以噓聲。有指附近有警員已背上有警告語的旗袋。

【00:08】《蘋果日報》執行總編輯林文宗到報社外多謝支持者，他表示，在公司3樓見到大樓外有很多人「撐蘋果」，令他十分激動，但一直叫自己要心情平靜，繼續處理工作，所以在完成工作後想多謝香港人。

就《蘋果》日後運作，林文宗說：「大家明白我哋情況，點解會嚟到呢一步，當然可惜啦。」至於員工安排，需待董事局決定，公司也會研究如何處理《蘋果日報》網上報道文章。

林又表示，最後一份報章目標印100萬份，但要視乎印冊及發行能否承受，盼一路印，一路派發。

【00:30】最後一份《蘋果日報》出版，與之前有所不同，有兩疊紙，員工率先派員在外的支持者。

【00:20】首批印好的最後《蘋果日報》正裝車輛，準備出紙料會運往旺角率先發售，現場不少人拍掌。

6月24日【00:04】在報社外的支持者高呼「多謝《蘋果》」。網站仍可登入，其後也無法再日顯示內容，而手機程式未能再登入。

【23:57】《蘋果日報》最後一份頭版，以《港人雨中痛別 「我哋撐蘋果」》為題，刊印100萬份。

【23:54】《蘋果日報》報道，早前被國安處以串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪拘捕、獲保釋的副社長陳沛敏表示，明日（24日）將辭去《蘋果日報》一切職務，以及5間公司董事職務（Apple Daily Limited、Apple Daily Printing Limited、Next Media Distribution Limited、Next Ｍobile Limited、AD Subscription Services Limited），周五（25日）生效，但會協助公司善後工作。

【23:38】 《蘋果日報》記者陳珏明到公司外，向在場的支持者表示，會有報紙派給在場人士，但要到周四凌晨零時後才能印制和派發。

【21:40 】 從事新聞工作十多年、在《蘋果日報》工作三年多的採訪部員工陳先生，今日最後一日上班。他表示本計劃工作到周五，沒想過要提早結束。他說《蘋果》一直為香港人報道新聞，但國安法下，情況急轉直下，沒想過公司會如此結束，是粗暴惡劣，是新聞界最黑暗的一日，但不知道以後會不會再黑暗。

現場有數十市民到場打氣，大叫「撐蘋果」、「新聞自由不死」等口號。壹傳媒大樓內，亦有蘋果員工用燈光回應，並大聲叫「多謝」、「行家加油」。

6月23日，《蘋果日報》主筆被國安處拘捕，公司呼籲員工不要回壹‧蘋果大樓工作。（鄭子峰攝）

▼《蘋果日報》將於6月24日 出版最後一份報紙▼

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《蘋果動新聞》今起停止自動續訂 不收取下期費用 拒接受新訂閱

《壹週刊》周四凌晨起停運 編輯部發公告：在此告別，各位保重

創刊24年《飲食男女》宣布告別讀者 總編：千言萬語道不盡

《蘋果日報》網站即將停運 民間倡內容共享創意授權保存未有下文

至近晚上8時左右，香港科技園公司發聲明，指蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，該公司已按照契約條款，採取相應行動，向蘋果日報印刷有限公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

壹傳媒董事會今午發新聞稿稱，遺憾地宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作，該公司感謝讀者忠實的支持，以及旗下記者、員工和廣告商過去26年的信任。而9點半蘋果新聞報道、《蘋果日報》網上財經及英文版亦已停運。

《香港01》綜合多個消息來源確認，《蘋果》內部已向員工宣布，《蘋果日報》印刷版將於明日出版後停刊，即明日出版的將為最後一份《蘋果日報》，而網上版亦會於明日凌晨起停止更新。《蘋果日報》下午4時亦於在網站公布有關消息。

《蘋果日報》下午4時公布午夜起停運，創刊26年的歲月將步入歷史。（蘋果日報網站截圖）

《蘋果》下午4時亦自行報道，證實午夜停運的消息，指管理層根據董事局決定，「基於員工安全及人手考慮」，決定午夜起停止運作，明（24日）將出版最後一份實體報紙，網站午夜後亦會暫停更新。集團稍後公佈員工離職安排，「蘋果感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人26年來厚愛的支持。在此別過，珍重。」今次決定，意味着《蘋果》將在港為其26年歷史畫下句號。

台灣《蘋果》亦緊接發聲明指，「台、港《蘋果》攜手拼搏，締造紙、網無數紀錄」，雖然在彼邦的伙伴即將停運，但壹傳媒集團下各子公司財務各自獨立，台灣《蘋果新聞網》會如常運作，強調近500名員工會繼續在疫情下努力不懈，讓整體點閱更加茁壯，並呼籲讀者繼續支持。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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警務處國家安全處在上周四（17日）以國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕壹傳媒5名高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉。至今早，國安處再在將軍澳區拘捕《蘋果日報》主筆楊清奇。

同屬壹傳媒、創刊逾31年的《壹週刊》，社長黃麗裳今早透過《壹週刊》的facebook專頁發表《致壹週刊讀者一封信》，她在信中宣布《壹週刊》本月將與讀者告別，解釋由紙媒轉型為網媒後，雖然收視不斷創高峰，訂閱數亦衝破預期，惟屢創奇蹟仍未能扭轉劣勢，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」，並向同事表示，「別存幻想！」，「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

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繼《爽報》、《蘋果三料王》、《+ONE》、《FACE周刊》、《忽然1周》、《ME!》及《壹週刊》停刊，除了《蘋果日報》部份部門外，目前壹傳媒仍然運作的刊物僅剩《飲食男女》。《飲食男女》前日（21日）在facebook專頁表示，「我哋會謹守崗位，陪大家到最後。多謝各位餓底嘅關心同支持！」《飲食男女》亦於傍晚宣布都停運，意味屹立香港逾30載的壹傳媒將步入歷史。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼