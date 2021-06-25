拆局｜武官主政年代來臨？學者料強硬路線持續　AO壟斷時代過去

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-25 18:26

政府今日（25日）公布，張建宗離任政務司司長，由原保安局局長李家超接替；鄧炳強由警務處處長晉升為保安局局長，原副處長蕭澤頤接任「一哥」。曾任警察逾30年的李家超，成為香港歷來第一位紀律部隊出身的政務司司長。特首林鄭月娥回應傳媒時，表示政府原則是「用人唯才」。 近年本港政治矛盾升溫，紀律部隊勢力日上，反修例事件更令警隊「升價十倍」，政治影響力極大。去年至今，多名紀律部隊首長獲晉升，「武官崛起」說法甚囂塵上，今次李家超更官拜特區第二把交椅，統領全港公務員，是否象徵「武官主政」年代已經來臨，未來香港政治環境只會是「硬的一套」？有學者認同此觀察，亦認為這種強硬路線會持續一段較長時間。

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7.21引伸香港政治「歷史性」一幕

自2014年「佔中」事件以來，紀律部隊重要性增加；修例風波後，紀律部隊尤其警隊更加成為風暴核心。警隊在政治上，獲得無形但又不容忽視的影響力，最具標誌性的事件，自然是元朗7.21襲擊後，張建宗就處理手法向市民道歉，即遭警察群起發信攻擊，甚至要求下台。

有民主派人士私下曾向筆者笑言，警隊當日「以下犯上」集體攻擊張建宗，可形容為「香港政治的張建宗時刻」，象徵紀律部隊已可公然指摘政府高層，「你看看事後，無警察被追究，可以集體向司長迫宮（指4個警察協會約見張建宗要求解釋一事），要他們『滿意』司長的答覆才行。誰才是上司，誰才是下屬？」

愈混亂環境愈體現價值 《國安法》須靠警隊執行

《港區國安法》實施後，警隊成立國安處專門執法，李家超作為保安局局長，統籌重要的執法工作，警隊國安處至今拘捕百多人；他又先後動用保安局局長權力，凍結壹傳媒創辦人黎智英，以及《蘋果日報》的資產，直接導致後者停運。

有「心水清」的政界中人表示，警隊在修例風波後固然備受壓力，但相信他們亦深明一個道理：受龐大壓力，同時也是擴充勢力的好機會。因為政府在處理《逃犯條例》修訂一役失去管治威信，只能靠警隊維持表面的穩定；中央訂立《國安法》，亦須靠警察落手執行，警隊成為政府核心中的核心。



至於入境處，負責邊境出入境安全，一向備受重視。觀乎回歸後傳統，曾任入境處處長者，多人離任後都繼續升官，葉劉淑儀、李少光、黎棟國升任保安局局長，這慣例直至警察出身的李家超任局長後才打破。但其後的入境處處長照舊「有得升」，陳國基退休後一年，即成為林鄭月娥的特首辦主任；曾國衞於去年4月升任政制及內地事務局長，首次有紀律部隊首長「轉跑道」出掌該局，被外界形容為「武官壓過文官」。

至於入境處，負責邊境出入境安全，一向備受重視。觀乎回歸後傳統，曾任入境處處長者，多人離任後都繼續升官，葉劉淑儀、李少光、黎棟國升任保安局局長，這慣例直至警察出身的李家超任局長後才打破。但其後的入境處處長照舊「有得升」，陳國基退休後一年，即成為林鄭月娥的特首辦主任；曾國衞於去年4月升任政制及內地事務局長，首次有紀律部隊首長「轉跑道」出掌該局，被外界形容為「武官壓過文官」。

民望低照升職 三紀律部隊出身問責官員

是次獲升職的李家超、鄧炳強，再連同去年已升任局長的曾國衞，政府整個問責司局長團隊中，有3人來自紀律部隊，政務司司長更由紀律部隊出身人士出任，情況空前。

另一個值得注意之處是，李家超於處理《逃犯條例》修訂一役中備受壓力，須跟隨政府致歉；其後的警隊執法爭議，李家超更是集各方壓力於一身，民望也隨之急挫。根據香港民意研究所民調數字，其支持度淨值（支持率減反對率）一度跌至2019年10月的-63.4%低位；於5月11日公布的最新數字，李家超民望已從低位回升，但也只有-23.9%，是所有問責局長之中第二低，僅高於教育局局長楊潤雄。因此是次任命，或多或少反映民望已非升官的最重要標準。

劉兆佳：政務官壟斷時代已過去 蔡子強：武進文退

全國港澳研究會副會長劉兆佳向電台表示，是次任命反映中央期望維護國家安全的力量，不會因政府換屆而有影響，同時顯示需要一位強勢的政務司司長協調各部門，避免過去動亂時期，單靠治安部門單打獨鬥的情況再出現。



他認為，政務官壟斷主要政府職位的時代「已經過去」，中央及特區政府將來應會著重在不同部門及社會各處物色人才。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，今次人事調動可能是一個較長遠的任命，為下屆新政府班子做準備。他認為，今次任命進一步反映「武進文退」現象，由紀律部隊人員取代政務官出任問責團隊高層職位，相信政治忠誠及政治紀律在日後的政府領導中十分重要，李家超及鄧炳強能更上一層樓，亦予人感覺警隊獲中央讚賞。

他亦預計，特區政府的強硬路線將會執行一段較長時間，對反對派人士、公民社會，以至媒體都未必是一個好訊號。