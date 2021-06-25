李家超鄧炳強升官後待遇大不同　人工加多少？有人將失官邸？

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-25 22:11

港府問責團隊在「七一」前夕大換班，張建宗退任政務司司長，改由「武官」上陣，原保安局局長李家超升任政務司司長，原警隊「一哥」鄧炳強則接替李家超，升任保安局局長。警隊出身的二人，今次官階更上一層樓，薪酬待遇大有不同，根據立法會文件，相信二人月薪至少增加4萬元。 不過有得必有失，警務處處長可居住在半山官邸，但保安局局長則不獲分派，變相鄧炳強升官後將要搬離居住僅一年的官邸，或需自行租屋居住。而李家超則可遷至政務司司長位於山頂白加道的官邸。

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李家超和鄧炳強升官後，薪酬待遇亦有所改變。首先在薪酬方面，根據政府向立法會提交的2020至21年度預算文件，政務司司長月薪約為38.5萬元，保安局局長月薪約為34.8萬元，即李家超升任為政務司司長後，月薪增加約4萬元。而鄧炳強過往警務處處長的薪酬每月為約29.5萬元，升官後更可以加人工超過5萬元。

鄧炳強升官後失官邸

第二，在福利方面，李家超可遷至位於山頂白加道15號的政務司司長官邸，該處佔地逾3萬多平方呎、樓面1.45萬平方呎，同時全年可獲49萬元非實報實銷、與官邸相關的酬酢津貼。

至於居住半山馬己仙峽道「一哥」官邸的鄧炳強，升官後便需要遷出，由於局長沒有官邸，估計鄧炳強需要自行租屋居住。

▼白加道15號政務司司長官邸▼

第三，在人事編制方面，鄧炳強加入問責團隊後，與大部分局長一樣，將有一名副局長及政治助理協助，目前保安局副局長及政治助理，分別是同樣警隊出身的區志光和劉富生。