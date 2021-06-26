李家超首晤傳媒　稱對政府運作較他人更有認識　曾自學取碩士學位

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-06-26 11:54

問責團隊於「七一」前夕大換班，李家超昨（25日）接替張建宗出任政務司司長，是首位警察背景出身的官員出掌政務司。 李家超今日（26日）首次以政務司司長身份出席活動並會見傳媒，對於有質疑指他學歷低，過去工作經驗亦不夠全面，李家超強調自己曾在政府工作44年，曾主理不少協調統籌工作，對政府整體運作、文化及工作理念，都比絕大部分同事有更充分認識。 至於學歷問題，李家超回應說自己擁有公共政策及管理的碩士學位，是透過當年警隊與澳洲查爾斯特大學舉辦的計劃而取得，他認為是證明港府給予所有人同樣機會，在香港只需要自強不息及不斷進修，就可以達至成功。

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李家超指，對自己獲提名出任政務司司長一職感到光榮，指新職位涉及廣泛範圍，未來會協助行政長官落實施政，推動完善選舉制度下的未來三場選舉，並保持香港政府效率世界排名第一的標準。

曾統籌模擬大亞灣核電廠事故核應變計劃 經驗非「紙上談兵」

對於外界質疑其相關工作經驗不足，他強調自己熟悉政府整體運作文化和工作理念，直言「比絕大部分同事有更充分認識」，他強調這些經驗並非「紙上談兵」，並舉例指過去擔任保安局局長時，曾透過緊急及重大事故協調中心統籌政府部門的工作，包括參與統籌模擬大亞灣核電廠事故核應變計劃，又指在過去幾年的「黑暴」事件中，相關協調中心亦發揮了作用。

李家超指，過去在保安局統籌約7萬人，希望未來能建立由18萬公務員組成的團結團隊，利用各自經驗長處互補不足，為特區利益出發，強調對自己的經驗有信心。

政府最新架構圖。（香港01製圖）

國家安全為頭等大事 會利用每個機會進行國安教育

警隊出身的李家超，被問到日後工作會否側重國安而忽略其他範疇，他回應時強調維護國家安全責任是頭等大事，會利用每個機會進行國家安全教育，但同時作為政務司司長，會確保其他局長的政策足夠全面且有效，強調自己不會取代局長職務。