打齊針抵港人士可縮短檢疫期　何栢良：風險增三成　或成通關阻力

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-22 11:13

政府昨（21日）公布有限度放寬，中、高風險地區抵港者的酒店檢疫安排，抵港者若完成接種新冠疫苗、抵港時病毒檢測陰性，並出示3個月內的抗體陽性證明，可由檢疫14天減至7天，適用地區包括台灣、英國及美國等。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今（22日）在電台節目直言，有關做法是「行政判斷」，不一定符合科學和醫學邏輯。他表示，現時不少疫苗未有足夠科學實證，或未能抵抗變種病毒，擔心短短7日的檢疫期，未必足夠驗出抵港人士染疫，致病毒流入社區的機會將大增30%。他又指，澳門和內地亦從未採取如此「大膽」做法，或會成為通關的阻力。

何栢良（資料圖片）

何栢良早上在港台節目《千禧年代》表示，本地已連續多日零確診，或已沒有傳播鏈、並踏入「零清」。港府因此在「疫苗氣泡」下，放寬食肆及其他表列處所的限聚措施是可以理解，形容當局的相關放寬措施是「穩陣」，而無打針的市民並不受惠，亦與政府「谷針」的做法同出一轍，否則谷針力度便會被化解。

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質疑縮打齊針抵港人士檢疫期 不一定符合科學和醫學邏輯

至於已打針抵港人士、對病毒檢測陰性，並出示3個月內的抗體陽性證明便可縮短檢疫期至7日，何栢良則直言，有關措施是「行政判斷」，不一定符合科學和醫學邏輯，有數個矛盾位。他舉例指，內地和澳門疫情非常穩定，但仍採取「清零」政策，對任何風險「零容忍」，從有風險地區返回內地或澳門，即使已接種疫苗，仍不會有縮短檢疫期等優待。

另外，兩地除會抽取喉嚨、鼻腔等樣本做核酸檢測，亦會同步做抗體檢測以防「走漏」，內地近月亦有不少「假陰性」個案，抗體檢測則能「包底」，形容有關做法是「滴水不漏」。

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憂病毒流入社區風險大增

何栢良指，港府昨日宣布的決定，如同將四級制的風險管理，大減至兩級制，將Ｂ類、Ｃ類的高、中風險地區與Ｄ類低風險地區看齊，僅餘下7日檢疫期，他形容做法「大膽」。他說，當局又未公布檢疫期間的檢測安排，擔心中、高風險地區抵港人士的檢測次數，如D類一樣少，病毒流入社區的風險將會大增30%，或會重蹈第四波疫情的覆轍。

何質疑，香港希望與澳門和內地通關，惟若本港對海外旅客採取大幅度放寬，香港未必能保持「清零」，內地和澳門的衞生部門將會有戒心，增加通關難度。

至於新增的抗體檢測能否「補漏」，他認為「補唔曬」，因為現時許多疫苗亦未有足夠科學期刊證實，而相關疫苗能減少感染風險的成效仍有很大問號，其對抗變種病毒更成疑。