授勳2021｜銀紫荊楊森、單仲偕恐被搣柴　單：今時今日無咗無所謂

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-01 15:10

政治低氣壓籠罩香港，多名民主派人士因不同案件被定罪，部分人更身陷囹圄。回顧過往授勳名單，早前因「十一」集結案被判囚的民主黨前主席楊森、民主黨司庫單仲偕同為銀紫荊星章得主，亦是太平紳士。 根據授勳及嘉獎制度，倘獲授勳或嘉獎人士因被定罪而入獄1年或以上，不論是否獲得緩刑，政府會考慮是否須褫奪其勳銜或獎狀。對於政府會否啟動褫奪楊森、單仲偕勳銜程序，行政署回應時僅稱，如相關人士被定罪，政府會按既定機制，在所有法院法律程序或其他法律訴訟程序完結後，並視乎案件最終裁決，考慮應否褫奪其勳銜及撤銷其太平紳士的委任。 被判緩刑2年的單仲偕接受《香港01》查詢時表示，「荷蘭水蓋」只是虛銜，現時民主派有數十人被囚，單計民主黨已有7、8名黨友被囚，直言：「今時今日無咗（被褫奪勳章）又無所謂。」

楊森、單仲偕獲曾蔭權頒銀紫荊

因「十一」集結案被判囚14個月的楊森，於2009年獲時任特首曾蔭權頒授銀紫荊星章，當時政府在嘉許語中讚揚他在公共和社會服務表現卓越，致力為弱勢社羣謀取福祉，就民生議題提供寶貴的意見，貢獻良多，在不同的公職崗位上，促進社區與政府之間的溝通。

單仲偕於2007年獲頒銀紫荊星章，政府在嘉許語中指，單在公共和社會服務方面，表現卓越，尤其在促進本港資訊科技業的發展，以及推動社會各界更廣泛應用資訊科技方面，貢獻良多。單仲偕和楊森同時也獲委任為太平紳士。

民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘因「8.18」集結案，被判囚11個月、獲緩刑2年，他於早年獲委任為太平紳士。同樣是太平紳士的工黨前立法會議員何秀蘭，早前也因「十一」集結案，被判囚14個月。

胡志偉、戴耀廷曾獲榮譽勳章 現因初選案被還押

民主黨前主席、因初選案被還押逾4個月的胡志偉，在2006年獲頒榮譽勳章，表揚他盡心竭力為黃大仙區服務，成績斐然。同樣因初選案被還押的戴耀廷早於2001年，獲時任特首董建華頒授榮譽動章，表揚他致力推動《基本法》及人權方面的公民教育，貢獻良多。

根據授勳及嘉獎制度，倘獲授勳或嘉獎人士因被定罪而入獄1年或以上，不論是否獲得緩刑，政府會考慮是否須褫奪其勳銜或獎狀。《太平紳士條例》列明，若太平紳士在獲委任為太平紳士後的任何時間，在香港或任何其他地方被定罪，並就所涉罪行被判處監禁，不論是否獲得緩刑，行政長官可在上述情況下藉向太平紳士發出書面通知，而撤銷其作為太平紳士的委任。

行政署：完成所有法律程序後考慮

《香港01》向政府查詢會否啟動機制，褫奪上述人士的授勳及太平紳士委任，行政署回應時僅稱，如相關人士被定罪，政府會按既定機制，在所有法院法律程序或其他法律訴訟程序完結後，並視乎案件最終裁決，考慮應否褫奪其勳銜及撤銷其太平紳士的委任。

單仲偕接受查詢時表示，他有留意過往「搣柴」的紀錄，通常被判囚多於1年，很大機會被「搣柴」，他坦言作為退休人士，有否勳銜分別不大，有勳銜也只是一名普通市民，形容「荷蘭水蓋」只是虛銜。

他又指，現時民主派有數十人被囚，單計民主黨已有7、8名黨友被囚，不會對當前的政治空間有任何瑕想，直言：「今時今日無咗（被搣柴）又無所謂。」他透露，過往政府不時問民主派人士有否興趣領勳章，惟何俊仁等人拒絕。

曾在荔枝角收押所被還押10天的單仲偕憶述，他44歲開始擔任太平紳士，到現在61歲，平均每三年有兩次巡視懲教院所的機會。（梁鵬威攝）

太平紳士其中一項職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。

曾在荔枝角收押所被還押10天的單仲偕憶述，他44歲開始擔任太平紳士，到現在61歲，平均每三年有兩次巡視懲教院所的機會，笑言自己巡視監獄時被稱呼「Good Morning, Sir」，也曾做過被囚者，認為巡視與真正入獄所看到的情況有很大差距，「巡視同坐監好唔同，巡嘅時候好多嘢都睇唔到，表面上有實際嘅差距，但唔認同巡視嘅時候有『造假』，（懲教署）只係俾啲好啲嘅現象比你（太平紳士）睇。」他認為懲教院所有不少須改善的問題，包括酷熱空間、囚犯可購買的物品、親友探訪程序等。

新民黨主席葉劉淑儀、全國僑聯副主席盧文端等7人今年獲頒授最高榮譽的大紫荊勳章，單仲偕分析指，盧文端在左派有重要位置，其角色猶如「放風者」及「非官方的官方發言人」，對他獲授勳不感託異。至於葉劉，單仲偕認為政府向她頒授大紫荊，旨在向她發放「叫佢收工」的訊息。

許仕仁被褫奪大紫荊勳章



翻查過往紀錄，政務司司前長許仕仁於2007年獲頒大紫荊勳章，2014年他因新地案判監禁7年半，政府於2018年刊憲褫奪金紫荊星章、大紫荊勳章，及撤銷其太平紳士委任。劉夢熊因東方明珠案於2016年被判監18個月，去年4月，劉夢熊被褫奪於2010年獲頒的銅紫荊星章。

▼▼▼2021年大紫荊勳章名單▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼2021年獲頒金紫荊星章部分名單▼▼▼

+ 2 + 2 + 2