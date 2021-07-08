專訪｜趙式浩：從政者不能閉門造車　選立會睇機會　父是頭號Fans

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

北京出手修改本港選舉制度，新一屆立法會增至90席，包括40席選委會界別議席，不少建制新生代磨刀霍霍，其中自由黨青年團主席趙式浩，一直被視為有意競逐人選之一。對於會否出戰12月立會選舉，趙式浩接受《香港01》專訪時稱要視乎機會，若國家和香港需要他，他願意站出來，「幫香港、幫國家做事，我義不容辭」。 趙式浩是城中富豪趙世曾的長子，他形容父親是其從政、參政的「第一號fans」，經常關心其工作情況、需什麼協助，「但我常常向他說：『我自己搞得掂！』......無甚麼特別事情，毋須父親出手，學到的東西也是屬於自己的。」

不認同選舉改制沖淡商界影響力

現年37歲的趙式浩於2015年加入自由黨，展開政治生涯，目前是自由黨青年團主席、重慶市政協委員。創立帝皇資本的趙式浩，涉獵多個專業組別和範疇，包括從事物業併購、物業投資、新科技項目，甚至現時非常流行的大數據和虛擬貨幣。踏足政圈近7年，趙式浩指，當初參政是希望讓社會更了解其業界及商界所面對的困難和苦處，同時希望為香港、為國家做事，一直秉持的初心至今沒變。

隨着選舉改制，選委會增至1,500人，有指改制沖淡了商界影響力，趙式浩明言不認同，指選委會仍有很多商界、專業界別代表，香港整體利益與商界環環緊扣，「香港的價值是經濟價值，沒有經濟價值，就沒有『一國兩制』…...若『搞垮』香港經濟，香港怎會有價值？…...地產行業也非常支持建造公屋、推公私合營，社會穩定，香港人一起做好這件事，香港才會有商機，才能向前行。」

趙式浩認為，隨著議席增加，晉身議會的機會亦會增加，但競爭也會變得激烈。（張浩維攝）

稱為香港、國家做事義不容辭

去年曾打算參選地產及建造界立法會議席的趙式浩認為，隨着議席增加，晉身議會的機會提高，但競爭相應變得激烈，「自然多了很多人出來（參選）」，認為現在多了人變敢言，商界、青年、同鄉社團也站出來說話，為社會帶來建設聲音。

被問到會否有意角逐選委，趙式浩稱未有參選看法，因距離選舉相當接近，其專業界別已有不少人做了很多工夫。至於立法會選舉，他說要視乎機會，若國家和香港需要他，他願意站出來，「幫香港、幫國家做事，我義不容辭」。至放傾向循哪個界別出選，他僅說只要能助國家、香港做事，任何層面也可以。

談及父親趙世曾，趙式浩直言對方是其從政、參政的「第一號Fans」。

不介意被標籤「富三代」 籲市民勿被娛樂版渲染

談及父親趙世曾，趙式浩指對方是其從政、參政的「第一號Fans」，憶述在2006年從英國畢業返港，父親已問他有否意向參與公職。對於被標籤為「富三代」、「商三代」，趙式浩坦言從不介意，亦不會為他帶來包袱，認為任何從政者都不能躲在一角閉門造車，若不面對群眾，任何政策亦行不通，「有幾次擺街站，有不少市民就捉住我傾偈，我想說，不要被一般傳媒或C版（娛樂版）渲染，覺得我這些背景的人就不會做事，其實很多人好勤力，有部份可能較為離地，但也有抱着為市民做事的心…...從政者就是要預了被人鬧，無可能人人也喜歡你，別人鬧你，你就要思考別人的說話有否思考、反省的空間」。

趙式浩指，小時候父親予他頗大自由度，認同父親的管教方式造就了今天的他，「父親好不容易，中、小學的時候，他給我很大自由度和機會，讓我自行乘車上學，沒有保姆車，多一點機會與同學交流，當中很多同學來自基層，甚至差過基層，這是很好的社會經驗。在外國讀書的時候，很多同學不知我的背景，直至有一次父親不知做了甚麼事，被雜誌寫了出來，同學才知道我的背景，因此比較『貼地』。」

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「說香港無土地是呃人」

地產界是趙式浩主業，他認為不論何人擔任下任特首，增加土地、房屋供應是政府必須要做的事，做起來更要大刀闊斧。他指，特首林鄭月娥早前引用《土地收回條例》收地建屋，前特首梁振英則重提以郊野公園增公營房屋，認為二人都是為香港好，只是着眼點不同。

他認為政府收回土地之時，通過協商等方式增加透明度，「香港離不開就是收地，收地是大勢所趨，唯一是政府可否提交透明度可否提高、與持份者協商，有共識下做好件事，郊野公園邊陲建屋也應該要做，多管齊下，不能只針對某一種類土地。」他稱引用《土地收回條例》一定要多溝通、協商，不能開完會、諮詢完、寫報告，但「意見接受，態度照舊」。

趙式浩重申，香港並非沒有土地，「說香港無土地也是呃人」，認為土地價格由政府制定，倘若「麵粉（土地）」貴，「麵包（房屋）」自然就會貴，「政府有能力將麵粉價拉低」。

他認為，發展土地的所需時間長與短，完全是取決於政府，若房屋用途附近有足夠基建設施，「生地」變「熟地」根本毋須8年至10年時間。趙式浩指，本地建造業勞工不足問題，成為高樓價的一大因素，認為香港輸入人力成本較低的外勞，並撥出原本用於聘請本地勞工的金額，培訓本港建造業工人，從事更高層次的建造業工種。