陳帆七一馬不停蹄落區　夥議員到觀塘、青衣探訪基層住戶

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-01 20:42

今日（7月1日）是中國共產黨成立一百周年和香港回歸24周年，除了一系列的慶祝活動外，運輸及房屋局局長陳帆亦把握機會落區，先到觀塘海濱出席街畫揭幕禮，其後在民建聯立法會議員柯創盛陪同下，到觀塘彩德邨探訪公屋家庭，下午則和工聯會立法會議員麥美娟到青衣聖保祿村探訪老人家，為街坊送上關懷。

+ 9 + 9 + 9

運輸及房屋局在facebook發帖說，陳帆聯同政治助理符傳富先出席了香港各界慶典委員會慶祝中國共產黨成立100周年暨香港回歸祖國24周年系列活動啟動禮，隨後移師到觀塘海濱，出席九龍東區各界聯會舉行的「百年歷練鑄百年成就」街畫揭幕禮。

陳帆之後隨即落區探訪基層住戶，柯創盛在facebook說，與局長一齊落區到彩德邨探訪基層居民，關心區內公屋居住情況。

麥美娟亦在facebook說，下午與陳帆到聖保祿村進行家訪，向村民派防疫物資，又提到局長十分關心居民在交通及設施方面的需要。她表示，聖保祿村依山而建，隨着村內人口老化，她敦促局長盡快落實在村內增建無障礙設施，方便行動不便的長者、輪椅人士出入。

麥美娟又說，經多年爭取，政府早前已回應訴求將漁民村梯級改建行人斜道，預計今年下半年動工，她向局長要求加快完成工程，做好工程期間臨時通道安排。陳帆回應會積極跟進建議。