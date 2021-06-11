房委會委員倡租置單位禁公開轉售　陳帆認建屋量難追輪候冊

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 17:48

房委會今日（11日）舉行周年公開會議，會上不少委員關注公屋輪候冊時間上升，有委員建議重推租置計劃，不過認為應禁止在公開市場轉售；有委員建議改善現有公屋「富戶」政策，儲起他們支付的額外租金，並用以購買資助出售房屋，加快公屋流轉。 運輸及房屋局局長陳帆於會上稱，每年公屋建屋量視乎工程進度有所不同，於短期內建屋量追不上公屋輪候冊數字。

房委會今日舉行周年公開會議。（張嘉敏攝）

房委會早前公布過去10年公營房屋實質建屋量，於2020/21年度的出租公屋建屋量只有6,261伙，創10年最低位；而上年度連同資助房屋的建屋量亦只有約1.1萬伙，落後長策目標平均每年約3萬伙建屋量。

運房局局長陳帆於會議上稱，公營房屋每年平均落成量不同，視乎土地工程、規劃等過程。他稱，建屋量於短期內追不上公屋輪候冊，因每年公屋登記人數均多於供應量，但強調政府有決心去做，「係追趕同時條龍加長緊。」

運房局局長陳帆(中)稱，政府有決心追趕公屋供應量，但指短期內難追上輪候冊數字。（張嘉敏攝）

委員促房協設低收入長專用單位

房委會委員陳家樂稱，贊成重推租置計劃。不過，他建議應將其與公開市場完全分隔，即經租置計劃售出單位，於限售期後只可在第二市場轉售予綠表人士等；而重推租置計劃的目標屋邨為10至15年。他稱，若容許租置計劃的單位於公開市場轉售，會令價格與私樓市場接軌。

身兼房委會資助房屋小組主席的委員黃碧如於會上發言，提到房協推出的為中高收入的長者提供住宅項目，認為房委會可仿效有關做法，於新建的公共屋邨為低收入長者提供專用單位。她稱，該些單位面積較小，並可與非政府機構合作提供配套 。她稱有關措施或會較現時的長者寬敞户終身免租的調遷計劃更吸引。

黃碧如建議為低收入長者提供專屬單位。（張嘉敏攝）

黃碧如又稱，為免重建舊屋邨影響公屋供應，房委會應分期重建，減少每一期受影響的住戶數量；亦要預留其他屋邨的空置單位，供受重建影響的住户入住。

委員招國偉稱，當局可考慮改變針對公屋富户政策，將租戶所繳交的額外租金撥作「儲蓄」，相關款項只能供租戶用以購買資助出售房屋，而租金資助政策的具體執行措施大致維持不變。他表示，措施目標為鼓勵富戶家庭購買居屋、綠置居或未補價居屋單位，進一步促進公屋單位的流轉。