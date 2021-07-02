七一襲警｜建制派強烈譴責施襲者行為　梁振英：提高警覺防孤狼

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-02 11:30

7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外有警員遇襲，一名28歲機動部隊男警員遭一名年約50歲男子用刀刺傷。施襲者其後用刀自插胸口，送院後終證實不治。保安局局長鄧炳強表示，事件屬孤狼式本土恐怖襲擊，相信疑兇沒有同謀。 全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook表示：「提高警覺 嚴防孤狼」。多個建制派政黨發聲明強烈施襲者行徑，並對受傷警員予以慰問。民建聯批評兇徒作出危害他人性命的暴力行為，嚴重踐踏香港法治，惡意挑釁警隊，任何文明社會都絕對不能容忍。 新民黨表示，香港近年充斥仇中仇警情緒，《港區國安法》實施後，仍有市民心懷怨憤，惟暴力怨懟絕非出口，無助解決任何問題。工聯會則批評「幕後推手」仍在美化這種暴力行徑，要求警方盡快徹查事件，並追查幕後黑手。

民建聯批嚴重踐踏香港法治 工聯會強烈譴責暴徒

民建聯發聲明指，對昨日有警員被刺傷一事感到震驚和憤怒，認為兇徒蓄意作出危害他人性命的暴力行為，是嚴重踐踏香港法治，亦是對香港警隊的惡意挑釁，任何文明社會都絕對不能容忍。民建聯強烈譴責兇徒暴行，並要求警方盡快徹查事件，該黨會堅定支持特區政府與香港警隊繼續嚴正執法，維護國家安全和香港社會治安，保障市民生命財產安全。

工聯會強烈譴責暴徒襲擊警員，引致該警員嚴重受傷，認為暴徒的兇殘行為是嚴重挑戰香港法治，任何文明社會都絕對不能容忍。工聯會指出，香港安寧來之不易，危害香港的暴力，無論是孤狼式襲擊，抑或是其他類型的暴力，都應予以譴責和制止，並重申會支持特區政府與香港警隊繼續嚴正執法，維護國家安全和香港社會治安，保障市民生命財產安全。

工聯會呼籲社會各界更加團結，齊心合力維護香港的穩定平和，市民警惕、抵制港獨恐怖分子暴亂復發，並希望受傷警員能早日康復，致以慰問和敬意。

警員遇襲網上片段曝光：

新民黨料兇徒有計劃有預謀

新民黨則認為，從事發片段所見，事發前現場氣氛平靜，並無發生任何挑釁事件，反映兇徒屬有計劃有預謀，「事實上，香港近年充斥仇中仇警情緒，《港區國安法》實施後，仍有市民心懷怨憤，惟暴力怨懟絕非出口，無助解決任何問題。」

新民黨讚揚現場警員在事發後反應敏捷，迅速行動，制伏兇徒，並呼籲警方嚴正執法，調查真相，又指今後對這種孤狼式襲擊行為，必須提高警覺，以保障治安及秩序。