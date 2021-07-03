七一襲警｜鄧炳強：有家長攜子女企圖悼念恐怖份子　做法令人心寒

7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外有警員遇襲，一名28歲機動部隊男警員遭一名年約50歲男子用刀刺傷。施襲者其後用刀自插胸口，送院後終證實不治。保安局局長鄧炳強當時形容，事件屬孤狼式本土恐怖襲擊，相信疑兇沒有同謀。

鄧炳強今日（3日）出席活動後再次回應襲警案，他譴責有人英雄化疑兇的暴力行為，亦有人稱他為烈士，企圖繼續煽動仇恨、鼓吹暴力及美化恐怖主義。他又指，見到昨日有家長帶同子女，到事發現場企圖悼念恐怖份子，形容是令人心寒。

鄧炳強指，嚴重譴責在背後美化恐怖主義及鼓動更多人作暴力行為的人，保安局會聯同其他政府部門及紀律部隊，聯手打擊恐怖行為，希望社會要認清現實，局方亦會調查在網上鼓吹及贊同暴力行為的人士，強調「在現實犯法的事，在網上亦同樣犯法」，並指會善用現有的條例，包括《港區國安法》針對犯法行為。