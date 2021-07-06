林鄭：「有暴政所以有暴力」是歪理　籲家長牧者舉報青年違法行為

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-06 11:47

7月1日晚上在銅鑼灣發生的襲擊警員事件，政府及警方均定性為「孤狼式恐怖襲擊」。特首林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前表示，《港區國安法》實施一年後，危害國家安全、威脅市民人身及財產安全的風險仍然存在，襲警案、禮賓府縱火等事件並非偶然，顯示「黑色暴力」從群眾式地面活動變為隱閉式個人化行為，成為社會隱患。 林鄭月娥指，市民應公開譴責暴力，又指一些「無暴力只有暴政」、「暴力可解決問題」的言論是謬論，強調不能為施暴者找任何藉口。她呼籲家長、校長及牧者應小心觀察及留意身邊年輕人行為，並作出勸戒，若發現有違法行為就應向執法報門作舉報。

稱外國勢力夥潛逃犯罪分子境外興風作浪

林鄭表示，國安法實施一年後，危害國家安全、破壞社會安寧、威脅市民人身及財產安全的風險仍於香港存在，有關風險主要來自三方面，包括外國勢力及政客肆意詆毀國安法，聯同涉嫌潛逃的犯罪分子及曾於2019年組織暴亂的搞手等，在境外興風作浪，挑戰特區政府權威，並挑動港人情緒，其中近日在倫敦經貿辦出現的激進行動就可證明。

另外，市民的守法意識因為長期被別有用心、鼓吹「違法達義」的歪念而變得薄弱，亦被標榜「和理非」的人士，成為犯罪分子的保護傘及「遮醜布」，從而對於暴力及違法意識變得脆弱。

▼英國時間7月1日有示威者到香港駐倫敦經濟貿易辦事處燃點煙火及煙霧彈▼

「黑色暴力」變隱閉式行為 成香港隱患

第三，林鄭提到，現時欠缺監督規管社交媒體等，讓他們長時間發放虛假消息，美化暴力，散播仇恨中央、特區政府及警隊的思想，令部分人變得激進、極端，甚至作出違反人性的行為。她指出，7月1日有兇徒企圖謀殺一名執勤警員，然後自殺，為社會響起警號。她又說，當日亦有人在禮賓府縱火，警方亦在街頭截取了攻擊性武器及仿製槍械，近日亦有人在網上發布揚言殺害政治人物的訊息，她及警務處亦曾收到白色粉末，以上均顯示「黑色暴力」從群眾式的地面活動，變為隱閉式的個人化行為，將會成為香港這個城市的隱患。

林鄭強調，執法部門會作調查，其中會針對網上有人煽惑他人殺警、鼓吹恐怖主義、推翻政權的訊息，強調一定會將違法者繩之於法。至於政策局層面，林鄭稱會加快進一步研究並落實維護國家安全的法律，建立更健全法律制度及執行機制，亦會提升年青人的守法意識。她亦已要求政府部門及公共機構要有維護國家安全的責任，包括在教育、廣播及文化藝術方面，不應容許不法分子滲透以美化暴力、蒙蔽市民良知。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

處理暴力態度不應與政府施政掛勾

林鄭回答提問時又形容，「有暴政所以有暴力」﹑「因為香港有問題所以有時能以暴力解決」等思想，長久以來會影響市民，破壞道德底線，甚至欠缺守法意識。她強調，在處理國家安全﹑社會安全和暴力態度時，不應該、亦不需要與政府施政掛勾。

被問到有人向刺警案疑犯獻花是否違法，林鄭月娥僅說要視乎意圖、證據和法律，由檢控部門不受干預作出決定，最終交由獨立的法庭裁決。但她指，期望香港人不會做這些不道德的行為，否則會無意中煽動更多人，或發出錯誤訊息予社會以為襲警是容許的。