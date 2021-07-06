鄧炳強斥美化兇徒者如過街老鼠　不點名批陳文敏：希望他瞓得着

撰文： 林劍 周皓宜 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-06 16:37

七一刺警案被政府定性為孤狼式恐怖襲擊，立法會保安事務委員會今（6日）召開會議討論加強防範及應對恐怖主義活動的事宜。 保安局局長鄧炳強指，市民除了要譴責進行恐怖活動的人士，也要譴責包庇、美化或淡化恐怖活動的人，令他們成為「過街老鼠」。 民建聯梁志祥不點名問及港大法律學院公法講座教授陳文敏稱悼念出於同情，會否被視為恐怖主義活動。鄧炳強表示，須視乎證據決定是否作出檢控，「我希望呢位大學教授夜晚能夠訓得着覺，因為你可能令全香港充滿血腥。」

鄧炳強稱要恐怖份子、包庇恐怖活動人士成過街老鼠

民建聯何俊賢指，警隊是香港的血肉長城，但只令起急救作用，質疑有專家教授散播毒思想，質問當局如何處理本港教育問題。鄧炳強回應指，市民要齊聲譴責進行恐怖活動、包庇、美化和淡化恐怖活動的人士，「我地唔單止要恐佈分子成為過街老鼠，我地要支持佢嘅人、企圖淡化嘅人都要成為過街老鼠，市民個個見到都要譴責。」

梁志祥問到，有人提出的觀點宣揚恐怖主義，例如某大學教授指悼念出於同情，會否被視作恐佈主義活動之一。

鄧炳強強調，不能夠美化、鼓勵及同情暴力行為，若有人鼓勵暴力行為，會視乎有沒有證據證明其言論和行為違法而作出檢控，「姑勿論去唔去到檢控程度，鼓勵人地同情，同情遲啲會變支持，支持就變參與，呢啲係非常危險同不道德嘅行為，我希望呢位大學教授夜晚能夠訓得着覺，因為你可能令全香港充滿血腥。」

鄧炳強首次以保安局局長身份出席立法會。（羅君豪攝）

鄧炳強：重點調查「連登」不法訊息

經民聯梁美芬問到，在連登討論區等網上平台出現很多煽動仇恨和恐怖活動的訊息，質問當局如何防止這些「星星之火」燃燒下去。鄧炳強回應指，連登有很多不法訊息，必定是調查重點，如果有法理依據，會要求某些網絡管理者移除一些訊息。

新民黨容海恩問及，局方會否在銅鑼灣加設閉路電視監測情況，又擔心行人專用區會增加保安風險，問當局會否取消有關安排。鄧炳強說，對任何可協助警方調查案件的措施，尤其是打擊恐怖活動，警方也會積極考慮。

鄭松泰斥政府將管治問題變成治安問題

熱血公民鄭松泰稱，不論任何政見的人士，對七一襲警事件也不會感到高興，批評政府將管治問題變成單純的治安問題，對香港長遠發展並非好事。他又關注日後23條立法，會否引入內地的尋釁滋事罪，例如有人輸掉選舉，市民開香檳也會被視為尋釁滋事等。

鄧炳強僅表示，不認同政府是將管治問題簡化成治安問題，反而社會有人本末倒置，將暴力、顛覆政權的問題變成社會問題。