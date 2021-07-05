國安法｜鄧炳強：年輕人守法意識仍弱　港獨透過媒體、文化軟對抗

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-05 18:25

7月1日銅鑼灣有人以刀襲擊警員後自殺，保安局局長鄧炳強定性為「孤狼式恐怖襲擊」。他今日（5日）出席國安法論壇時表示，有人事後嘗試美化及英雄化有關行為，當局會加強情報分析工作，在宣傳及教育方面重建守法意識。 他指香港社會整體的守法意識仍然薄弱，特別是年輕人，雖然國安法遏止「黑暴」及港獨行為，但港獨分子仍透過媒體、文化藝術、刊物等「軟對抗」方式，鼓吹滲透港獨思想，例如仍有組織擺街站、有大學學生會內閣表明對抗政權等。

指年青人的守法意識仍薄弱

鄧炳強表示，2019年6月起「黑暴肆虐」，外部勢力干預嚴重，香港面對前所未有的國家安全威脅。他稱，有外國勢力為自己利益，以不同途徑支持其香港代理人，又有境外組織為暴徒準備物資，指他們有高度組織性，資金充裕。

鄧炳強指，港獨意識在2010年左右開始冒起，在之後2012年的反國教事件、2014年佔中、2016年旺角暴動及2019年反修例事件乘勢而起。鄧炳強認為，反修例事件期間，出現外國勢力、港獨及暴力等前所未見的元素，國安法實施後的效果立杆見影，但年青人的守法意識變得薄弱，港獨份子無完全放棄。



他指，國安法立法後有110人被捕，包括參與「35+」的團夥，並不點名提到黎智英被捕，指他是以新聞為包裝與外國勢力勾結的人。

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鄭若驊：新聞自由在國安下有限制

徉政司司長鄭若驊則指，制定國安法體現了中央對香港特區的信任。她引用年初終審法院的說法，指法官在黎智英案說明了，國家安全是中央事權，但國安法下大部分的國安法罪項都由香港行使管轄權。

她又提到，新聞自由、言論自由等人權亦於《香港人權法案》訂明，在保障國家安全等理由下要受必須的限制，即使新聞從業員亦不可違法，要以負責任新聞作業的原則，才可獲保障。

她亦指，香港國安法有域外效力，符合國際法下的保護管轄原則；國安法第三章列明四大罪類，包括「以勾結外國或境外勢力危害國家安全」。她解釋，在主權平等之下，不干預別國內政是基本原則，而《國安法》的制定不妨礙正常學術等交流，而在境內的人亦不應該配合外國對本國的制裁。