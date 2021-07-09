持續更新｜387名民主派區議員逾半已辭職　三區建制重奪多數

撰文： 吳倬安 彭焯煒 周皓宜 周禮希 最後更新日期： 2021-07-10 14:52

政府計劃於本月安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，料約230名區議員不符宣誓要求，政府將追討他們上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉額逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，大批泛民區議員昨日（８日）起陸續宣布辭職，包括多區區議會正、副主席，包括東區區議會主席黎志強、深水埗區議會主席楊彧、油尖旺區議會副主席余德寶、工黨東區區議員麥德正等，單是兩日已有至少152人。計及先前早已辭職的泛民區議員及因判囚勢必失去議席的人士，民主派區議員目前只餘下最多190人，換言之2019年區議會換屆選舉的388人，已有超過一半不再是區議員。 在大批議員辭職下，原本民主派在17個區議會佔多數的罕有情況亦告「斷纜」，九龍城、觀塘及北區都由建制派重奪多數，而灣仔區議會則暫時平手。

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最新辭職名單 北區(7)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼、劉其烽、蔣旻正、郭㙟豐、張正皓 大埔(2)：任啟邦、關永業（主席） 沙田(17)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健、陳運通、陸梓峂、許鋭宇 西貢(3)：陳緯烈、張偉超、馮君安 元朗(9)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明、李俊威、方浩軒、郭文浩 屯門(13)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恆、巫堃泰 葵青(13)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁、劉子傑、吳劍昇、黃俊達、許祺祥、黃炳權、梁國華 荃灣(4)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍、劉志雄 深水埗(12)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、利瀚庭、楊彧（主席）、甄啟榮、徐溢軒 九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、周熙雯、黎廣偉 油尖旺(7)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席） 觀塘(8)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊、馮家龍、鄭景陽．張敏峯 黃大仙(17)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、鄭文杰、莫嘉嫻、張茂清、胡志健、岑宇軒、尤漢邦、莫綺霞、張嘉宜、沈運華 灣仔(5)：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、邱汶珊、羅偉珊 中西區(5)：葉錦龍、甘乃威、葉錦龍、鄭麗琼（主席）、伍凱欣 東區(11)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席）、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、趙家賢（副主席）、麥德正、何偉倫 南區(11)：陳衍冲、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、黃銳熺、林德和、俞竣晞、林浩波 離島(1)：李嘉豪

九龍城、觀塘、北區建制翻盤 灣仔泛民建制比例現平手

北區區議會計及先前已辭職的前立法會議員林卓廷、先前已辭職的袁浩倫、林淑菁，與及新近辭職的7人，只餘下5名民主派，而建制派則有3名民選議員及4名當然議員合共7人，比民主派多兩人。

九龍城區議會亦因為有6人辭職，餘下9名民主派，建制派則有10人而取得優勢。至於觀塘方面，原來27名泛民議員在17辭職後，只餘下10名民主派，而該區本來的12名建制派不變，連同一名獨立人士，令泛民失去人數優勢。而灣仔區議會在5名民主派辭任後，出現４比４的平手局面。

東區區議會副主席趙家賢辭任

【22:00】中西區東華選區伍凱欣辭任，觀塘寶樂區議員鄭景陽亦辭職。

【21:00】荃灣汀深區議員劉志雄辭職，將以個人身份在辦事處安排善後工作至月底。元朗晴景區郭文浩、東區耀東區議員何偉倫亦已經辭職。

【18:50】元朗十八鄉東區議員李俊威辭職，7月11日為最後工作日。灣仔天后區議員陳鈺琳亦宣佈辭職，她指女兒出世後她一直思考未來，現決定辭任區議員職務。另外，東區太古城西區議員趙家賢、阿公岩區議員郭志聰、鰂魚涌區議員陳寶琼亦已辭職。

民主黨南區6名議員同辭任

【18:45】民主黨南區6名區議員宣布辭職，包括陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華及嚴駿豪。

【18:30】黃大仙區議員胡志健宣布辭職，辦事處即日起停止開放。

【16:45】沙田顯嘉區議員陳運通、東區康怡區議員魏志豪、黃大仙慈雲山張茂清辭任。魏志豪指，雖然沒有區議員身份，但仍然是康怡居民及業主委員會成員，會繼續為社區服務。

黃大仙區議員莫嘉嫻辭任 「無法守住志偉心血結晶抱憾終生」

【16:30】黃大仙區議員莫嘉嫻宣布辭職，即日生效，她形容是一個沉重決定，指能夠得到胡志偉信任，作為他的後繼者，是她畢生榮幸，「嘉嫻一直希望可貫徹志偉的信念，為街坊的福祉奮鬥，但最後都不容於時勢。無法守住志偉多年的心血結晶，我抱憾終生。」

【14:45】黃大仙區議員鄭文杰宣布辭職，感謝過去8年區內區外，各方好友的教導和支援。他稱接下來會花更多時間在家人上，「願各位在亂流下平安。」

深水埗區議會主席楊彧辭職 「做個磊落和正直的人」

【13:15】民協署理主席、深水埗區議會主席楊彧宣布辭職，即日生效。他解釋辭職基於政治大氣候的改變和風險評估，「縱然阿彧早前都決定了會聯同黨友宣誓，但大家都知道宣誓過或不過關一切都是人的決定，政權的決定，龍門任佢擺。因此基於風險評估，阿彧無奈決定辭職，希望居民諒解，也希望大家清楚這事背後的始作俑者。」

楊彧續指，在海麗邨工作8年多，是他人生精彩的一頁，「感謝這段路上，眾多街坊同貴人對我的支持、協助和鼓勵，還有不少公民社會團體的合作，讓我不斷學習和成長」，但遺憾有不少區內問題未能解決，例如區內小巴巴士死症。他表示，即使今天暫別，但仍會努力尋求不同的崗位和空間服務市民，「希望大家仍舊堅持信念，做個磊落和正直的人，一生平安。」

東區區會主席黎志強辭職 「忍痛結束多年心血」

【12:10】資深區議員、公民黨東區區議會主席黎志強宣布辭職。黎志強表示，辭職因政治形勢急劇惡化，又指時光飛逝，一轉眼已擔任區議員33年，回望當年投身選舉，正正是相信能透過地區工作、代議政制推動香港民主發展，以民主制度來捍衛這顆得來不易的東方之珠，惟「巨廈將傾之下亦無法獨善其身」，只能忍痛結束多年心血，辭任區議員及區會主席。

他感謝選民以一張一張的神聖選票，成就了他連續9屆勝選，「感謝各位給予我無可取代的資格審核、民意洗禮！」

余德寶、麥德正辭區議員 單仲偕因刑事案被DQ



【12:00】沙田區議員趙柱幫辭職，形容自己經過連月的深思苦索、眼見身邊的地區戰友逐一請辭，懷著沉重不捨之情、忍痛決定於今天正式辭任。民主黨葵青區議員韓俊賢亦宣布辭職，形容決定經過多番掙扎，又指辭職後會繼續跟進個案。

黃大仙區議員陳俊裕亦於社交網頁宣布辭職。

【11:10】政府刊憲，民主黨葵青區議員單仲偕就一宗刑事案件承認控罪，並就該罪行被判處入獄十四個月，緩刑二十四個月，根據《區議會條例》（第547章）第26（c）條，他的議員席位由二○二一年五月二十八日起懸空。

【11:00】油尖旺區議會副主席、前公民黨成員余德寶宣布辭職，他表示就讀大學期間，已投身服務富柏區至今，形容「九年的時間不是長不是短暫」，又坦言不知道未來香港變化有多大，但可預視民主派將近夕陽，「願大家保持溫度，在不同的位置上努力，把自己珍重的地方，變得更加美好。」

【10:55】工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭辭職。

【09:00】民主黨主席羅健熙、南區區議會主席今（9日）去信特首林鄭月娥，稱對政府DQ大量區議員的消息感到十分震驚，若消息屬實，將嚴重影響市民對選舉制度的信心，又批評要追究區議員上任至今的薪酬有違普通法精神，完全不合常理，促請林鄭月娥澄清有關消息。

▼部分已公布辭職區議員▼

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