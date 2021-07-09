專訪｜梁翊婷蘇逸恒決留守：以生命作測試　梁談父親憂心難忍淚水

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-09 21:02

政府計劃於月內安排區議員宣誓，政圈盛傳政府訂下四大紅線，料褫奪至少230名民主派區議員的議席，並向被DQ者追討上任以來所有薪津。消息傳出後觸發大規模辭職潮，連日來已有近百名區議員辭職，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、公民黨東區區議會主席黎志強、民協深水埗區議會主席楊彧等。 有人選擇離開，亦有人選擇堅持留守區議會陣線。民主黨副主席梁翊婷、中委蘇逸恒接受《香港01》訪問，表明將會堅守區議會陣地，不會辭任區議員。蘇逸恒坦言，已有破產的心理準備，但作為最後一批民主派，若他們也主動放棄，就沒有人再為香港發聲，形容留守決定猶如「以生命作測試」，希望盡最後一絲努力、抱最後一份希望走下去。 梁翊婷形容留任決定相當艱難，但希望留守能保存民主派在公共空間的話說權和反對聲音。談到父親，梁翊婷一度哽咽，「噚晚Daddy send咗個message俾我，佢同我講：『My Dear, It’s time to leave.（親愛的，是時候離開）』......我明白呢個決定好艱難，但我唔做呢個決定，有一代年輕人、一代人已經犧牲咗，如果放棄，未來一段時間喺公共空間，唔會再有話語權。」

有傳聞指政府大規模DQ民主派並追薪，蘇逸恒批評做法極不合理，認為政府以新立的宣誓條例，追究過往發生的事，做法有違邏輯，又笑指：「就連《國安法》都話自己無追溯力啦。」（梁鵬威攝）

梁翊婷：留下來是一種承擔 憂本港走向寧左勿右

28歲的蘇逸恒前年出戰區議會選舉，成功當選為東區區議員，談及有傳聞指政府大規模DQ民主派並追薪，蘇批評做法極不合理，認為政府以新立的宣誓條例，追究過往發生的事，做法有違邏輯，又笑指：「就連《國安法》都話自己無追溯力啦。」決意留守的蘇逸恒認為，作為從政者不應輕易放棄，否則香港再無人為市民發聲，「有咁多香港人到呢一刻仍留喺香港，作為從政者，係咪咁輕易放棄、係咪唔再發聲...…國家同我哋講，佢哋唔要搞清一色、想多元聲音，想有不同聲音，如果我哋都主動放棄，香港就再無人能夠發聲。」蘇逸恒認為，若他們選擇堅持不辭職，最終政府仍要決意褫奪其資格，屆時責任便在政府身上。

梁翊婷形容，留下來是一種承擔，指一代人已經經歷一連串社會事件，走到今時今日，是一個很大的關卡，若最終DQ傳聞成真、大部分民主派不復存在，屆時任何反對聲音都不會再在任何空間，「我哋真係想盡最後嘅努力，用生命做測試，希望行到最後一步，盡快保留呢個空間，令反對聲音仍存在。」梁翊婷續指，當領導人稱不希望議會「清一色」，希望令香港達致良政善治，惟如今政府的舉動和方針如同走向「清一色」，不容許反對聲音存在，將本港的人才網愈收愈窄，最終只會令香港愈走愈左，社會最終只會變得寧左勿右，無法達至政府口中的良好管理。

蘇逸恒自言有準備破產

政圈盛傳，政府將向被DQ者追究上任以來所有薪津，涉額達百萬元。蘇逸恒自言財政能力有限，「無可能賠到」，明言已有心理準備破產，但指考慮是否留下的首要因素並非財政承擔，而是希望抱着最後一份相信、希望走下去，「好多議員同事、朋友，十個有九個都係講緊：『不如算啦，走啦，唔好再諗啦、無希望。我第一件事諗嘅，並唔係財政負擔…...坦白講，邊有個人承受得住，今年我二十八歲，財政非常有限，我無可能賠得到，破產我都要有心理準備，屋企人亦都等緊我，但係如果發生咁樣嘅事（破產），我無辦法養到佢哋，但我哋必須要問一個問題，呢啲係咪就係阻礙咗我哋帶着最後一份相信、希望走落去。」

梁翊婷則說，即使最終因留守而破產，縱然是一件不幸的事，但至少盡了力。談到父親對她的關心和期許，梁翊婷亦難忍淚水，「噚晚Daddy send咗個message俾我，佢同我講：『My Dear, It’s time to leave.（親愛的，是時候離開）』…...我明白呢個決定好艱難，但我唔做呢個決定，有一代年輕人、一代人已經犧牲咗，如果放棄，未來一段時間喺公共空間，唔會再有話語權。」

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「留下或離開都無錯 但始終都要有人留低」

「可知留低的與重生的，卻在這邊，只可接受新生活的蛻變」，組合C AllStar的新曲《留下來的人》唱出近年在港充斥着的離愁別緒，不少人選擇舉家移民，有在政圈耕耘多年的資深區議員忍痛退場，為數不少的泛民元老和前議員身陷囹圄，這首歌觸動不少香港人，也觸動了選擇「留下來」的梁、蘇二人。梁翊婷說：「《留下來的人》的含意，就係即使面對緊一個好大嘅困境，但係我哋唔試，一定唔會有路，最少俾我哋機會行埋最後一段路、試一試。」

蘇逸恒則自言並非無能力離港，但認為若所有人也離開的時候，香港就沒有希望，同時亦明白和理解有很多人因不同因素須提早離開，「你走到呢一刻，仲承擔、仲承受到，就要走落去，當然有啲朋友好艱難，我好鼓勵、好尊重佢哋離開。任何人都無錯，留下或離開都無錯，但始終都要有人留低。如果承擔都得到，就要做呢個嘗試。」

除了傳出政府擬大規模DQ民主派的消息，政圈不時傳出有中間人及有建制派高調呼籲民主黨參選立法會選舉。被問到如何看待兩者的落差，梁翊婷坦言感到不解。（梁鵬威攝）

對建制高調呼籲參選感不解

至於如何研判被DQ的風險，蘇逸恒指所謂四條紅線只是一些未確定的消息，認為政府應清晰交代，又認為政府決定要DQ與否，他們也難以研判，「政府最終點樣決定DQ或者處理宣誓，佢有佢嘅方式，我哋無法研判，唯一就係我哋作出咗抉擇，做咗應有嘅姿態，如果你（政府）仍要趕盡殺絕，我無話可說，亦問心無愧。」

近期除了傳出政府擬大規模DQ民主派的消息，亦不時傳出有中間人及有建制派中人高調呼籲民主黨參選立法會選舉，稱議會仍有反對空間。被問到如何看待兩者的落差，梁翊婷坦言：「呢個就係我哋不解嘅地方」，又明言若出現大規模DQ，根本不可能再談參選立會。蘇逸恒則指，不少建制派公開稱議會要有多元聲音，國家領導人亦表明不搞「清一色」，惟如今政府似乎令議會變單一化，認為問題不在民主派，而在香港政府，「呢個問題唔應該問我哋，而係要問香港政府，我哋控制唔到，我哋已經做咗最後要做嘅嘢，就係留喺度。」

民主黨主席羅健熙（民主黨提供）

有資深議員稱「已上岸」 無懼被追百萬元

另外，民主黨昨晚召開擴大會議，據悉有數十名區議員出席，與會者就政治形勢交流和發表意見與看法，及交代個人去向，解釋辭職或不辭任的原因。有將會辭職的民主黨區議員指，該黨容許黨員自行決定去留，會上大部分黨友傾向辭職，亦有小部分堅守陣地，認為在當前的政治形勢之下，民主黨作為香港人的政黨，應留下為市民發聲，若民主黨也不留守，就再無人為市民發聲。

另一民主黨中人稱，拒辭職的黨友有不同理據，有決意留守的資深區議員自言「已上岸」，即使被追討100萬元也不是大數目，認為自身有條件捱下去，亦有年輕區議員希望留守，形容自己「本來無一物」，破產也非大事。

一名未有在辦事處設初選票站的民主黨區議員指，包括他自己在內，料黨內至少20名區議員未有踩中四條盛傳的「紅線」，但坦言即使未有踩中「紅線」，「紅線」也會隨時「飄移」，故目前正考慮是否辭職，「可能影咗張相，話我喺初選票站附近出現過，都可以照DQ我」，又坦言：「係咪踩中紅線，唔係我話事，係政權話事。」