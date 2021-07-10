劏房租管｜陳帆：加幅上限15%為合理水平　取締劏房或致反效果

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-10 12:46

劏房租務管制預計最快年底或明年初落實，政府建議訂立兩年租約，期間不得加租；租客有權續租兩年，續租加幅上限為15%。運輸及房屋局局長陳帆今日（10日）表示，在考慮市場運作、劏房租戶的負擔和議價能力，以及業主的私有產權等因素後，認為將加租幅度上限定在15%，是合理、適當水平。 陳帆又強調，實施管制而非取締劏房，是因規管力度若不合理地推向一方，會有反效果，導致業主退場或「揀客」等負面影響。他又指，如劏房欠缺供應，「呢班住喺劏房嘅市民可以去邊？」

陳帆今日在港台節目《星期六問責》中表示，參考過去逾20年不少年份租金上升幅度低於15%，故決定劏房續約時的租金調整，要參考差估署數據，如加租以15%為上限；減租的幅度則沒有上限。

陳相信可保障租戶權益，並認為15%是合理、適當水平。被問到租住權會否由現時建議的四年增加至六年？陳指，大部份租戶租約期為兩年或以上，相信四年已大致上照顧租戶需要。

至於多個政黨都認為15%加幅上限太高，提出下調至10%。被問到若議員在立法會提出相關修訂議案，政府會如何處理？陳帆回應指，政府持開放態度，但政府作決定時，有責任提供數據支持，平衡不同持份者需要，並會繼續聆聽社會意見。

陳帆︰起始租金並非不能設立 但「好難一概而論」

今次管制中未有提出設起始租金，陳帆則表示，有聽到相關意見，認為起始租金並非不能設立，但要有科學、透明及大眾都能接受的機制處理。他指單位的大小、設施、間隔及景觀等，都會影響租金，「好難一概而論」為每個劏房制定起始租金。因此政府資助非政府機構，為劏房租戶提供協助。他又指，政府會繼續研究起始租金問題，並會收集有關資料。

陳又稱，管制中規定任何劏房只可收取四類費用，包括租金、按金、公用設施服務攤分如電費等，以及損壞物品賠償。他指，業主可提供其他服務，但只可在租金中收取，故業主不可用其他名目濫收租戶其他費用。

另外，法例亦有訂明業主向租客收取水電費等費用時，須提供單據證明，「業主作弊空間基本上係無」。他又提醒業主要合理及合法地營運劏房，「唔好小睇政府（管制）決心」。