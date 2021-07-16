夏寶龍提管治者五大條件　須破解住房等問題：要做有感召力愛國者

全國港澳研究會今早（16日）在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話，談及國安法落實情況。

午後港澳辦發出新聞稿，提到夏寶龍在研討會的講話內容，當中提及當選管治者的五大條件。



管治者須衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬

夏寶龍提到，要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。他提出五大條件，包括要敢於鬥爭、善於破解香港各種矛盾和問題等：

一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。堅決落實中央對特別行政區全面管治權、落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，真誠擁護「一國兩制」方針，旗幟鮮明地維護《憲法》和《基本法》確立的特別行政區憲制秩序，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，敢於同損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭。

二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策，勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。

管治者需接地氣 要聚焦廣大市民關注的事

三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。樹立市民至上的服務意識，想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始終貼基層、接地氣。特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣採取務實有效的辦法加以解決，以施政業績取信於民。

四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。打破門戶之見，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，在愛國愛港的旗幟下促成最廣泛的團結，在建設更美好的香港這一大目標下匯聚最強大的合力。

五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。以對國家、對香港高度負責的精神，在其位謀其政，專心致志、勤奮工作、恪盡職守。

夏寶龍說，對新選舉制度下產生的管治者，廣大市民期待很高，各方面都很關注，希望他們展現出新氣象新風貌，用自己的實際行動、用工作的實際成效來贏得廣大市民的口碑，不辜負中央的期望。