葉劉出新書教英文　三司十三局赴書展撐場兼集郵｜政壇諸事町

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀，今年趁書展推出3本新書，分別是《走向光明》、《臨界點》與《Regina's English Works For You 5》，連日親自到書展為讀者和支持者簽名。

葉太出書獲群星拱照，三名司長、十三名局長亦分別現身書展，購買葉太新書之餘，兼打卡「集郵」一番。



財政司司長陳茂波到書展支持葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook）

稱陳帆認真閱讀書本內容

明天（20日）是書展最後一日，推出三本新書的葉劉淑儀連日到書展，與讀者見面、簽書。上周五（16日），政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、發展局局長黃偉綸、運房局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、環境局局長黃錦星、財經事務及庫務局局長許正宇、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、常秘利敏貞等人撐場，「他們拉大隊來捧場，讓我十分感動。」

葉太指，司局長們不單買書支持，亦有認真閱讀內容，例如陳帆關注書中有關劏房及港鐵的建議；楊潤雄則說對其在《Regina’s English Works for You 5》內一篇剖析教育的文章印象深刻，還著她在文章那頁簽名，對她感欣慰，「我衷心期望，我的見解能啟發特區政府改善施政。」

▼▼▼▼三司十三局赴書展與葉劉淑儀留影▼▼▼



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保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恆、民政事務局局長徐英偉等人，昨天（18日）亦齊齊到書展購買葉劉新書。不過葉太指，令她最警喜是資深大律師清洪在其新書交流會開始前，抽空與她一聚，並帶同其新作《清夜捫心》，「書本乃是他從事大狀專業的點滴。今次我們在書展相遇可謂惺惺相惜，我們交換了著作，有空真要認真看看他的新作，了解他更多打官司的苦與樂。」